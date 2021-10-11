https://tr.sputniknews.com/20211011/letonya-turkiye-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1049723883.html
Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:26+0300
2021-10-11T20:26+0300
2021-10-11T20:26+0300
spor
türkiye
letonya
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6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren A Milliler, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora soktu. Letonya'yı yenerek iddiasını sürdürmek isteyen A Milliler, G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye de 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler’in kalan 3 maçını kazanması halinde dahi gruptan çıkması Norveç’e bağlı.Letonya-Türkiye ilk 11'ler:Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovkis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, UldrissTürkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, letonya
Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.
6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren A Milliler, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora soktu.
Letonya'yı yenerek iddiasını sürdürmek isteyen A Milliler, G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye de 12 puanla 3. sırada yer alıyor.
Milliler’in kalan 3 maçını kazanması halinde dahi gruptan çıkması Norveç’e bağlı.
Letonya-Türkiye ilk 11'ler:
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovkis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, Uldriss
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak