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Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T20:26+0300
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spor
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letonya
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6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren A Milliler, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora soktu. Letonya'yı yenerek iddiasını sürdürmek isteyen A Milliler, G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye de 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler’in kalan 3 maçını kazanması halinde dahi gruptan çıkması Norveç’e bağlı.Letonya-Türkiye ilk 11'ler:Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovkis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, UldrissTürkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak
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türkiye, letonya

Letonya-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

20:26 11.10.2021
© İHAA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© İHA
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A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile karşılaşacağı maçın ilk 11'leri belli oldu.
6-1'lik Hollanda mağlubiyetinin ardından gruptaki avantajını yitiren A Milliler, Norveç beraberliği sonrası 2.'lik şansını zora soktu.
Letonya'yı yenerek iddiasını sürdürmek isteyen A Milliler, G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye de 12 puanla 3. sırada yer alıyor.
Milliler’in kalan 3 maçını kazanması halinde dahi gruptan çıkması Norveç’e bağlı.
Letonya-Türkiye ilk 11'ler:
Letonya: Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovkis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Kigurs, Ciganiks, Uldriss
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak
110004
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