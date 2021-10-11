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https://tr.sputniknews.com/20211011/macronun-saglik-kartini-kullanan-gence-para-cezasi-1049696484.html
Macron’un sağlık kartını kullanan gence para cezası
Macron’un sağlık kartını kullanan gence para cezası
Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un koronavirüs aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı tespit edilen 19 yaşındaki şahıs, 135 euro para cezasına çarptırıldı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T02:41+0300
2021-10-11T02:41+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Fransa’nın Marsilya kentinde 19 yasındaki bir gencin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un koronavirüs aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı ortaya çıktı.İsmi açıklanmayan şahsın, 5 Ekim’de Marsilya Hastanesi’ne girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ve başka birine ait sağlık kartını kullandığının anlaşılmasının ardından polise haber verildiği ifade edildi. Daha sonra ise şahsın kullandığı sağlık kartının Macron’a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.Birkaç saat gözaltında tutulan şahsın, "salgının yayılmasıyla mücadele kapsamında bir yere giriş kontrolü sırasında başka bir kişiye ait sağlık kartını ibraz etmek" suçundan 135 euro para cezasına çarptırıldı.Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Pfızer-BioNTech Kovid-19 aşısını vurulduğunu bildiren özel Kovid-19 sağlık kartı, birkaç sağlık çalışanı tarafından sosyal medyada sızdırılmıştı.Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alıyor. Kovid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti.
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fransa, emmanuel macron, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Macron’un sağlık kartını kullanan gence para cezası

02:41 11.10.2021
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un koronavirüs aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı tespit edilen 19 yaşındaki şahıs, 135 euro para cezasına çarptırıldı.
Fransa’nın Marsilya kentinde 19 yasındaki bir gencin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un koronavirüs aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı ortaya çıktı.
İsmi açıklanmayan şahsın, 5 Ekim’de Marsilya Hastanesi’ne girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ve başka birine ait sağlık kartını kullandığının anlaşılmasının ardından polise haber verildiği ifade edildi. Daha sonra ise şahsın kullandığı sağlık kartının Macron’a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Birkaç saat gözaltında tutulan şahsın, "salgının yayılmasıyla mücadele kapsamında bir yere giriş kontrolü sırasında başka bir kişiye ait sağlık kartını ibraz etmek" suçundan 135 euro para cezasına çarptırıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Pfızer-BioNTech Kovid-19 aşısını vurulduğunu bildiren özel Kovid-19 sağlık kartı, birkaç sağlık çalışanı tarafından sosyal medyada sızdırılmıştı.
Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alıyor.
Kovid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti.
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