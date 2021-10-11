https://tr.sputniknews.com/20211011/medvedev-mevcut-ukrayna-yonetimi-ile-diyalog-kurmak-manasiz-1049704411.html

Medvedev: Mevcut Ukrayna yönetimi ile diyalog kurmak manasız

Medvedev: Mevcut Ukrayna yönetimi ile diyalog kurmak manasız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Kommersant gazetesi için kaleme aldığı makalesinde mevcut Ukrayna yönetimi ile temasların anlamsız... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T12:04+0300

2021-10-11T12:04+0300

2021-10-11T12:06+0300

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Medvedev’e göre ekonomilerine nakit desteğinden özel servislerinin doğrudan yönetilmesine kadar, Kiev şu anda tamamen ABD ve AB’ye bağlı. Ukrayna tamamen dışarıdan kontrol altında. Böylesi bir ittifak da son derece kırılgan ve nihayetinde yok olmaya mahkum.Medvedev, “NATO ve Avrupa Birliği’ne üyelik umutları da çok açık olan nedenlerle geçiçi nitelikte. Ukrayna’nın Batılı ülkelerle ülkemiz arasında doğrudan çatışma hattında (olası askeri çatışmalar da dahil) hiçbir değeri yok. Ukrayna için savaşacak aptal yok. Bizim de vasallarla işimizin olması manasız. Doğrudan derebeyleriyle muhatap olmak gerek” ifadelerini kullandı.‘Ukrayna yöneticileri ceplerini doldurmaya çalışıyor’Medvedev, Ukrayna yöneticilerini ne olur ne olmaz diye yurtdışında birikim yapıp ceplerini doldurmaya çalışan zayıf insanlar olarak nitelendirdi.Medvedev, ‘boynunun kırılmaması için’ Zelenskiy’nin sürekli olarak farklı güçler arasında manevra yapmak zorunda olduğunu belirterek, bu güçleri radikal milliyetçiler, başta Tatarlar olmak üzere ülkenin Müslüman kesimi, ılımlı apolitik Ukraynalı ve Rusları ve başka etnik gruplar olarak sıraladı.“Böyle bir durumda onunla nasıl müzakere yürütülüp anlaşılabilir ki? Hiçbir şekilde” ifadesini kullanan Medvedev, Ukrayna yönetimiyle görüşmenin manasız olduğunu belirtti.‘Kiev anlaşmaları uygulamıyor’Medvedev, Minsk anlaşmalarına atıfta bulunarak Ukrayna yönetiminin anlaşmaları yerine getirmediğini, sürekli yurtdışındaki efendilerini memnun etmek için tutumlarını değiştirdiğini kaydetti.Uluslararası ilişkilerde böyle partnerlere güvenilemeyeceğini ifade eden Medvedev, Rusya ile eşit ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurmayı amaçlayan aklı başında bir Ukrayna yönetiminin gelmesinin beklenmesi çağrısı yaptı.Medvedev, “Rusya beklemeyi bilir. Biz sabırlı insanlarız” ifadelerine de yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20210916/ukraynali-politikaci-savcenko-zelenskiy-batinin-onayini-almadan-hicbir-sey-imzalamiyor-1048971253.html

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ukrayna, rusya, nato, dmitriy medvedev