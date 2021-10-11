https://tr.sputniknews.com/20211011/meteorolojiden-trakya-ve-kiyi-ege-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1049723289.html

Meteoroloji'den Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T19:56+0300

2021-10-11T19:56+0300

2021-10-11T19:56+0300

türkiye

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Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'de yağışların Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.Trakya'da ise yağışların Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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