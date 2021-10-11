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Meteoroloji'den Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:56+0300
2021-10-11T19:56+0300
türkiye
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
meteoroloji
uyarı
yağış
sağanak
trakya
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'de yağışların Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.Trakya'da ise yağışların Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, meteoroloji, uyarı, yağış, sağanak, trakya, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya ve Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

19:56 11.10.2021
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Trakya ve Kıyı Ege'de yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji, ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ege'de yağışların Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.
Trakya'da ise yağışların Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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