https://tr.sputniknews.com/20211011/msbden-harp-okullari-mulakatini-3-yil-sadat-yapti-iddiasina-yalanlama-1049715304.html

MSB'den 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' iddiasına yalanlama

MSB'den 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, mülakat komisyonlarının kanun ve yönetmeliklerle... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T16:08+0300

2021-10-11T16:08+0300

2021-10-11T16:08+0300

türkiye

chp

milli savunma bakanlığı

sadat a.ş

mülakat

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde "Harp Okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasının yer aldığı belirtildi.Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna askeri öğrenci alım süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kurulduğu belirtilen açıklamada, komisyonlarda yedeklerle ortalama 200 kişinin görev yaptığı kaydedildi.Her komisyonda 1'i başkan 5 üye bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak emekli subaylar ve astsubaylar ile diğer kamu personeline, askeri öğrenci alım komisyonlarında görev verilmiştir. Her komisyonda en fazla bir emekli personele görev verilmiştir. 2018 yılından itibaren askeri öğrenci seçim komisyonlarında görev alan emekli personel ve diğer kurumlar personeli sayısı düzenli olarak azaltılmış, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılan askeri öğrenci seçimlerinde emekli personele görev verilmesi uygulamasına son verilmiştir."'Olumsuz algı yaratmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır'Söz konusu haberlerde adı geçen emekli personel Gürcan Onat'ın sadece 2017 ve 2018'deki askeri öğrenci seçim alımlarında görev verildiği aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:"Askeri öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan Haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesini yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır. Kanun ve yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."

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chp, milli savunma bakanlığı, sadat a.ş, mülakat