https://tr.sputniknews.com/20211011/muharrem-ince-2018deki-secim-konusmasini-paylasti-erdogan-secilirse-dolar-8-10-tl-olur-demistim-1049725249.html

Muharrem İnce 2018'deki seçim konuşmasını paylaştı: 'Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim'

Muharrem İnce 2018'deki seçim konuşmasını paylaştı: 'Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki bir konuşmasını paylaşarak, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T21:18+0300

2021-10-11T21:18+0300

2021-10-11T21:18+0300

politika

muharrem ince

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/12/1049021916_0:76:3373:1973_1920x0_80_0_0_67a2291418b26815da5d63d15f126d5b.jpg

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar, bugün akşam saatlerinde (19:40) bir rekor daha kırarak 9.0145 seviyesini gördü. Doların yeni zirveye çıkması üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki konuşmasından kısa bir pasaj paylaşan İnce, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle! Millettin kaderi, milletin elindedir" ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muharrem ince