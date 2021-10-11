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Neymar: 2022 benim oynayacağım son Dünya Kupası olacak
Neymar: 2022 benim oynayacağım son Dünya Kupası olacak
Ünlü futbolcu Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın kendisinin katılacağı son Dünya Kupası olduğunu dile getirdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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spor
neymar
dünya kupası
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PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kendisinin son fırsatı olduğuna inanıyor. Brezilyalı yıldız 2022 yılındaki turnuvadan sonra başka bir Dünya Kupası'nda oynamayı beklemediğini, oyunun gerginliğinin vücuduna ve zihnine zarar verdiğini açıkladı.DAZN'ye konuşan Neymar, "Sanırım bu benim oynayacağım son Dünya Kupası, bu turnuvayı bir son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak kadar mental gücüm var mı bilmiyorum. Bu yüzden ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" ifadelerinde bulundu.
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neymar, dünya kupası

Neymar: 2022 benim oynayacağım son Dünya Kupası olacak

10:30 11.10.2021
© AFP 2021Neymar
Neymar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021
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Ünlü futbolcu Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın kendisinin katılacağı son Dünya Kupası olduğunu dile getirdi.
PSG'nin yıldız futbolcusu Neymar, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın kendisinin son fırsatı olduğuna inanıyor. Brezilyalı yıldız 2022 yılındaki turnuvadan sonra başka bir Dünya Kupası'nda oynamayı beklemediğini, oyunun gerginliğinin vücuduna ve zihnine zarar verdiğini açıkladı.
DAZN'ye konuşan Neymar, "Sanırım bu benim oynayacağım son Dünya Kupası, bu turnuvayı bir son olarak görüyorum çünkü artık futbolla uğraşacak kadar mental gücüm var mı bilmiyorum. Bu yüzden ülkemle birlikte kazanmak, küçüklüğümden beri en büyük hayalimi gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım" ifadelerinde bulundu.
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