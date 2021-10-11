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https://tr.sputniknews.com/20211011/oksurdugu-fark-edilen-putin-soguk-havada-egzersiz-yaptim-her-sey-yolunda-1049720481.html
Öksürdüğü fark edilen Putin: Soğuk havada egzersiz yaptım, her şey yolunda
Öksürdüğü fark edilen Putin: Soğuk havada egzersiz yaptım, her şey yolunda
Rusya lideri Vladimir Putin, bugün düzenlenen toplantıda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesi üzerine sağlık durumu ile ilgili her şeyin yolunda olduğunu... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T18:17+0300
2021-10-11T18:17+0300
dünya
video
rusya
vladimir putin
kremlin
açıklama
koronavirüs
kovid-19
video konferans
öksürük
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimi ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında birkaç kez öksürdü.Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle de video konferans yoluyla buluştu. Bu arada Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin’in bir önceki toplantıda öksürdüğüne dikkat çekti ve onu önümüzdeki hafta düzenlenecek Uluslararası Kadın Forumu’na konuk olarak beklediklerini söyleyerek, sağlık durumu için endişe duyduğunu dile getirdi.Bunun üzerine Putin, “Valentina İvanovna, endişe etmeyin, her şey normal. Neredeyse her gün sadece Kovid-19 testinden değil, diğer enfeksiyonlar ile ilgili testlerden de geçiyorum. Sadece hava biraz soğuktu, aktif olarak hareket ettim, korkulacak herhangi bir şey yok” açıklamasında bulundu.Tüm mesai arkadaşlarına koronavirüse karşı zamanında yeniden aşılanmaları gerektiğini hatırlatan Putin, Matviyenko’ya hitaben, “Elbette, bahsettiğiniz foruma da katılmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.Daha sonra toplantıya katılanları ana konuya dönmeye davet eden Putin, 15 Ekim'de Belarus’un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinin yapılacağını hatırlattı.Rus lider, “Bu bağlamda, eski Sovyetler Birliği alanındaki ortak, dost ve müttefiklerle, BDT devletleriyle etkileşimimizin bazı yönleri hakkında sizinle konuşmak ve danışmak isterim” diye konuştu.
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video, rusya, vladimir putin, kremlin, açıklama, koronavirüs, kovid-19, video konferans, öksürük

Öksürdüğü fark edilen Putin: Soğuk havada egzersiz yaptım, her şey yolunda

18:17 11.10.2021
© SputnikVladimir Putin- Duma seçimleri
Vladimir Putin- Duma seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, bugün düzenlenen toplantıda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesi üzerine sağlık durumu ile ilgili her şeyin yolunda olduğunu, öksürüğün ise soğuk havada egzersiz yapmasından kaynaklandığını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimi ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında birkaç kez öksürdü.
Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle de video konferans yoluyla buluştu. Bu arada Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin’in bir önceki toplantıda öksürdüğüne dikkat çekti ve onu önümüzdeki hafta düzenlenecek Uluslararası Kadın Forumu’na konuk olarak beklediklerini söyleyerek, sağlık durumu için endişe duyduğunu dile getirdi.
Bunun üzerine Putin, “Valentina İvanovna, endişe etmeyin, her şey normal. Neredeyse her gün sadece Kovid-19 testinden değil, diğer enfeksiyonlar ile ilgili testlerden de geçiyorum. Sadece hava biraz soğuktu, aktif olarak hareket ettim, korkulacak herhangi bir şey yok” açıklamasında bulundu.
Tüm mesai arkadaşlarına koronavirüse karşı zamanında yeniden aşılanmaları gerektiğini hatırlatan Putin, Matviyenko’ya hitaben, “Elbette, bahsettiğiniz foruma da katılmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.
Daha sonra toplantıya katılanları ana konuya dönmeye davet eden Putin, 15 Ekim'de Belarus’un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinin yapılacağını hatırlattı.
Rus lider, “Bu bağlamda, eski Sovyetler Birliği alanındaki ortak, dost ve müttefiklerle, BDT devletleriyle etkileşimimizin bazı yönleri hakkında sizinle konuşmak ve danışmak isterim” diye konuştu.
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