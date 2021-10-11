https://tr.sputniknews.com/20211011/oksurdugu-fark-edilen-putin-soguk-havada-egzersiz-yaptim-her-sey-yolunda-1049720481.html

Öksürdüğü fark edilen Putin: Soğuk havada egzersiz yaptım, her şey yolunda

Öksürdüğü fark edilen Putin: Soğuk havada egzersiz yaptım, her şey yolunda

Rusya lideri Vladimir Putin, bugün düzenlenen toplantıda birkaç kez öksürdüğünün fark edilmesi üzerine sağlık durumu ile ilgili her şeyin yolunda olduğunu... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T18:17+0300

2021-10-11T18:17+0300

2021-10-11T18:17+0300

dünya

video

rusya

vladimir putin

kremlin

açıklama

koronavirüs

kovid-19

video konferans

öksürük

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimi ile ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma sırasında birkaç kez öksürdü.Rus lider daha sonra Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle de video konferans yoluyla buluştu. Bu arada Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Putin’in bir önceki toplantıda öksürdüğüne dikkat çekti ve onu önümüzdeki hafta düzenlenecek Uluslararası Kadın Forumu’na konuk olarak beklediklerini söyleyerek, sağlık durumu için endişe duyduğunu dile getirdi.Bunun üzerine Putin, “Valentina İvanovna, endişe etmeyin, her şey normal. Neredeyse her gün sadece Kovid-19 testinden değil, diğer enfeksiyonlar ile ilgili testlerden de geçiyorum. Sadece hava biraz soğuktu, aktif olarak hareket ettim, korkulacak herhangi bir şey yok” açıklamasında bulundu.Tüm mesai arkadaşlarına koronavirüse karşı zamanında yeniden aşılanmaları gerektiğini hatırlatan Putin, Matviyenko’ya hitaben, “Elbette, bahsettiğiniz foruma da katılmaya gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.Daha sonra toplantıya katılanları ana konuya dönmeye davet eden Putin, 15 Ekim'de Belarus’un başkenti Minsk'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) zirvesinin yapılacağını hatırlattı.Rus lider, “Bu bağlamda, eski Sovyetler Birliği alanındaki ortak, dost ve müttefiklerle, BDT devletleriyle etkileşimimizin bazı yönleri hakkında sizinle konuşmak ve danışmak isterim” diye konuştu.

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video, rusya, vladimir putin, kremlin, açıklama, koronavirüs, kovid-19, video konferans, öksürük