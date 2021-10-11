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'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor
'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor
Organizatör Erkan Özerman, öldüğünde yakılmak istediğini belirterek, "O törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:41+0300
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erkan özerman
türkiye
cenaze
magazin
yakma
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Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'e konuk olan ünlü menajer ve Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.‘Yakmasalar ne yapacaklar ki?’Daha önce verdiği bir röportajda “Öldükten sonra yakılmak istiyorum” diyen Özerman, o sözleriyle ilgili konuştu:
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'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor

13:41 11.10.2021 (güncellendi: 13:44 11.10.2021)
© YouTube/KLASS TVErkan Özerman
Erkan Özerman - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© YouTube/KLASS TV
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Organizatör Erkan Özerman, öldüğünde yakılmak istediğini belirterek, "O törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip tanışıyorlar ve televizyonlarda sizinle anlaşıp reklam yapıyorlar. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki?" dedi.
Uçankuş TV'de yayınlanan Pazar Magazin'e konuk olan ünlü menajer ve Best Model Of Turkey'in kurucusu Erkan Özerman, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

‘Yakmasalar ne yapacaklar ki?’

Daha önce verdiği bir röportajda “Öldükten sonra yakılmak istiyorum” diyen Özerman, o sözleriyle ilgili konuştu:
"Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Çünkü o törenler o kadar kokteyl salonlarına benziyor ki insanlar orada birbirlerine kartvizitini verip randevulaşıyorlar ve televizyonlarda reklam yaptırıyorlar. Bu kadar maskaralığı ben istemem. Beni yaksınlar! Yakmasalar ne yapacaklar ki? Getirecekler annemin babamın mezarının içine koyacaklar."
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