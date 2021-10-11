https://tr.sputniknews.com/20211011/pandora-belgelerinde-adi-gecen-reha-muhtardan-aciklama-1049703151.html

Pandora Belgeleri'nde adı geçen Reha Muhtar'dan açıklama

Pandora Belgeleri'nde adı geçen Reha Muhtar'dan açıklama

Pandora Belgeleri'nde adı geçen eski sunucu Reha Muhtar, "Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim Türkiye’de. Yurt... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

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ABD'li milyarder finans spekülatörü George Soros'un fonladığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'na (ICIJ) sızdırılan 12 milyon dosyalık Pandora Belgeleri'nde adı geçen eski sunucu Reha Muhtar'dan açıklama geldi. Oda TV'ye konuşan Muhtar, "Hiçbir yerde tek kuruşluk hesabım yok" dedi. "Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim Türkiye’de. Yurt dışında 1 dolarlık bile hesabım yok. Ne Londra'da ne ABD’de bir hesabım bulunmuyor" ifadesini kullanan Muhtar, yalnızca Türkiye'deki bir bankasının Paris şubesinde 3 bin euro'sunun bulunduğunu söyledi. Muhtar, "3 bin euro'luk cari hesap dışında, yani Türkiye'deki bankanın Paris şubesinde 3 bin euroluk hesap dışında bir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirdim, kapattım" diye konuştu.

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