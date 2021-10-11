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https://tr.sputniknews.com/20211011/peskov-kremlin-turkiyede-6-rusya-vatandasinin-gozaltina-alinmasi-konusunda-bilgi-sahibi-degil-1049711332.html
Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil
Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T14:31+0300
2021-10-11T14:31+0300
dünya
rusya
çeçenistan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
gözaltı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, bize hiçbir bilgi verilmedi ve herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eğer onlar gerçekten Rusya vatandaşlarıysa, muhtemelen diplomatik kanallardan veya başka bir şekilde bilgi alırdık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.Bu arada Sputnik'e konuşan Türk emniyetinden bir kaynak, gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının Çeçenistan asıllı olduklarını belirtti.Türk istihbarat birimlerinin İstanbul ve Ankara'daki iki adrese yapılan baskınlar sonucunda, yabancılara yönelik saldırı hazırladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/kirmizi-bultenle-aranan-isidli-ankarada-yakalandi-1049603812.html
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rusya, çeçenistan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, gözaltı

Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil

14:31 11.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Sputnik
/
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, bize hiçbir bilgi verilmedi ve herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eğer onlar gerçekten Rusya vatandaşlarıysa, muhtemelen diplomatik kanallardan veya başka bir şekilde bilgi alırdık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.
Bu arada Sputnik'e konuşan Türk emniyetinden bir kaynak, gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının Çeçenistan asıllı olduklarını belirtti.
Türk istihbarat birimlerinin İstanbul ve Ankara'daki iki adrese yapılan baskınlar sonucunda, yabancılara yönelik saldırı hazırladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı.
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
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