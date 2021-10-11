https://tr.sputniknews.com/20211011/peskov-kremlin-turkiyede-6-rusya-vatandasinin-gozaltina-alinmasi-konusunda-bilgi-sahibi-degil-1049711332.html

Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil

Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T14:31+0300

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2021-10-11T14:31+0300

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türkiye

kremlin

dmitriy peskov

gözaltı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'de Rusya pasaportlu 6 kişinin gözaltına alındığı iddialarına yanıt verdi.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Dürüst olmak gerekirse, bize hiçbir bilgi verilmedi ve herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Eğer onlar gerçekten Rusya vatandaşlarıysa, muhtemelen diplomatik kanallardan veya başka bir şekilde bilgi alırdık. Bu konuda hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.Bu arada Sputnik'e konuşan Türk emniyetinden bir kaynak, gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının Çeçenistan asıllı olduklarını belirtti.Türk istihbarat birimlerinin İstanbul ve Ankara'daki iki adrese yapılan baskınlar sonucunda, yabancılara yönelik saldırı hazırladıkları ve casusluk faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle 6 Rusya vatandaşı gözaltına alınmıştı.

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rusya, çeçenistan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, gözaltı