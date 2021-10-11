https://tr.sputniknews.com/20211011/polonya-turk-vatandaslarina-yonelik-seyahat-kisitlamasini-kaldirdi-1049714947.html

Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Türkiye ve Polonya dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucu, bu ülkenin koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T16:00+0300

2021-10-11T16:00+0300

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polonya

vize

koronavirüs

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Polonya'ya 4-5 Ekim'de ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Polonyalı mevkidaşı Zbigniew Rau ile görüştü. Bu görüşmenin ardından Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığı, ülkeye girişleri sınırlandırma ve durdurmaya yönelik yönetmeliği değiştirdi. Resmi gazetede 8 Ekim'de yayımlanan kararla Türk vatandaşları, 11 Ekim'den itibaren seyahat amacına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaksızın vize başvurularını yapabilecek.

polonya

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2021

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polonya, vize, koronavirüs