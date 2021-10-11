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https://tr.sputniknews.com/20211011/prens-andrew-hakkindaki-cinsel-taciz-sorusturmasi-takipsizlik-aldi-1049702953.html
Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasına takipsizlik kararı
Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasına takipsizlik kararı
İngiltere polisi, Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasını düşürme kararı aldı. Bu adımın Prens'i suçlayan Virginia Roberts tarafından açılan bir... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T11:12+0300
2021-10-11T11:14+0300
dünya
polis
cinsel taciz
soruşturma
jeffrey epstein
prens andrew
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Londra Metropolitan Polisi, Prens Andrew'un karıştığı belirtilen cinsel istismar olayına ilişkin üçüncü incelemesini tamamladığını ve 'başka bir işlem yapmayacağını' duyurdu.The Sun gazetesine açıklama yapan polis sözcüsü, "Prosedür gereği Metropolitan Polisi memurları, ABD'deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021'de sunulan bir evrağı inceledi. Bu inceleme sona erdi ve başka bir işlem yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.Roberts, Prens Andrew'u, kendisini biri cezaevinde intihar eden seks tüccarı Jeffrey Epstein'in eşi Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde olmak üzere 3 kez taciz etmekle suçlamıştı. Andrew'un Roberts'ın elinin belinde olduğu fotoğrafın evde çekildiği bildirilmişti.Seks ticaretinin bir parçası olarak Epstein tarafından pazarlandığını belirten Roberts, Maxwell tarafından 'seks kölesi olarak eğitildiği' sırada 17 yaşında olduğunu söylemişti.Prens Andrew ise, uzun bir zamandır Roberts'ı tanımadığını ve seks yapmadıklarını savunmuştu. 2019'da BBC'ye verdiği röpotajda Prens, Roberts'la olan fotoğrafının sahte olduğunu ifade etmişti.Metropolitan polisi, Prens Andrew'ın adından söz etmeyerek, 'Jeffrey Epstein ile ilgili konularda soruşturma yürüten diğer kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde olmayı sürdüreceklerini' kaydetti.Prens Andrew'la ilgili soruşturmayı bırakılması kararı, Metropolitan Polisi'nin Virginia Roberts ile davada öne sürdüğü iddialar hakkında görüştüğüne dair iddiaların ardından geldi.Polis, konuyu doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210810/jeffrey-epsteinin-seks-ticareti-aginin-magdurundan-prens-andrewa-dava-1045206670.html
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polis, cinsel taciz, soruşturma, jeffrey epstein, prens andrew

Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasına takipsizlik kararı

11:12 11.10.2021 (güncellendi: 11:14 11.10.2021)
© REUTERS / Steve Parsons / PA WirePrens Andrew
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Steve Parsons / PA Wire
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İngiltere polisi, Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasını düşürme kararı aldı. Bu adımın Prens'i suçlayan Virginia Roberts tarafından açılan bir dava dosyasının incelenmesinin ardından atıldığı belirtildi.
Londra Metropolitan Polisi, Prens Andrew'un karıştığı belirtilen cinsel istismar olayına ilişkin üçüncü incelemesini tamamladığını ve 'başka bir işlem yapmayacağını' duyurdu.
The Sun gazetesine açıklama yapan polis sözcüsü, "Prosedür gereği Metropolitan Polisi memurları, ABD'deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021'de sunulan bir evrağı inceledi. Bu inceleme sona erdi ve başka bir işlem yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Roberts, Prens Andrew'u, kendisini biri cezaevinde intihar eden seks tüccarı Jeffrey Epstein'in eşi Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde olmak üzere 3 kez taciz etmekle suçlamıştı.
Andrew'un Roberts'ın elinin belinde olduğu fotoğrafın evde çekildiği bildirilmişti.
Seks ticaretinin bir parçası olarak Epstein tarafından pazarlandığını belirten Roberts, Maxwell tarafından 'seks kölesi olarak eğitildiği' sırada 17 yaşında olduğunu söylemişti.
Prens Andrew ise, uzun bir zamandır Roberts'ı tanımadığını ve seks yapmadıklarını savunmuştu. 2019'da BBC'ye verdiği röpotajda Prens, Roberts'la olan fotoğrafının sahte olduğunu ifade etmişti.
Metropolitan polisi, Prens Andrew'ın adından söz etmeyerek, 'Jeffrey Epstein ile ilgili konularda soruşturma yürüten diğer kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde olmayı sürdüreceklerini' kaydetti.
Prens Andrew'la ilgili soruşturmayı bırakılması kararı, Metropolitan Polisi'nin Virginia Roberts ile davada öne sürdüğü iddialar hakkında görüştüğüne dair iddiaların ardından geldi.
Polis, konuyu doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama yapmadı.
Prens Andrew - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2021
DÜNYA
Jeffrey Epstein'ın seks ticareti ağının mağdurundan Prens Andrew'a dava
10 Ağustos, 11:00
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