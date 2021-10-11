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Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasına takipsizlik kararı
11:12 11.10.2021 (güncellendi: 11:14 11.10.2021)
© REUTERS / Steve Parsons / PA WirePrens Andrew
© REUTERS / Steve Parsons / PA Wire
İngiltere polisi, Prens Andrew hakkındaki cinsel taciz soruşturmasını düşürme kararı aldı. Bu adımın Prens'i suçlayan Virginia Roberts tarafından açılan bir dava dosyasının incelenmesinin ardından atıldığı belirtildi.
Londra Metropolitan Polisi, Prens Andrew'un karıştığı belirtilen cinsel istismar olayına ilişkin üçüncü incelemesini tamamladığını ve 'başka bir işlem yapmayacağını' duyurdu.
The Sun gazetesine açıklama yapan polis sözcüsü, "Prosedür gereği Metropolitan Polisi memurları, ABD'deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021'de sunulan bir evrağı inceledi. Bu inceleme sona erdi ve başka bir işlem yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Her Majesty’s Police takes no further action into alleged sex crimes of Her Majesty’s son, Prince Andrew.— Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) October 10, 2021
Fixed the headline.
.@metpoliceuk now explain to women (who already have zero confidence in you) the definitive basis for this very predictable outcome.
We are waiting☕️ pic.twitter.com/uvu9gbsGtE
Roberts, Prens Andrew'u, kendisini biri cezaevinde intihar eden seks tüccarı Jeffrey Epstein'in eşi Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde olmak üzere 3 kez taciz etmekle suçlamıştı.
Andrew'un Roberts'ın elinin belinde olduğu fotoğrafın evde çekildiği bildirilmişti.
Seks ticaretinin bir parçası olarak Epstein tarafından pazarlandığını belirten Roberts, Maxwell tarafından 'seks kölesi olarak eğitildiği' sırada 17 yaşında olduğunu söylemişti.
Prens Andrew ise, uzun bir zamandır Roberts'ı tanımadığını ve seks yapmadıklarını savunmuştu. 2019'da BBC'ye verdiği röpotajda Prens, Roberts'la olan fotoğrafının sahte olduğunu ifade etmişti.
Metropolitan polisi, Prens Andrew'ın adından söz etmeyerek, 'Jeffrey Epstein ile ilgili konularda soruşturma yürüten diğer kolluk kuvvetleriyle irtibat halinde olmayı sürdüreceklerini' kaydetti.
Prens Andrew'la ilgili soruşturmayı bırakılması kararı, Metropolitan Polisi'nin Virginia Roberts ile davada öne sürdüğü iddialar hakkında görüştüğüne dair iddiaların ardından geldi.
Polis, konuyu doğrulayan ya da yalanlayan herhangi bir açıklama yapmadı.