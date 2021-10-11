https://tr.sputniknews.com/20211011/real-madrid-kalecisi-courtoisdan-uefaya-futbolculari-degil-ceplerine-girecek-parayi-dusunuyorlar-1049717755.html

Real Madrid kalecisi Courtois'dan UEFA'ya: Futbolcuları değil ceplerine girecek parayı düşünüyorlar

Real Madrid kalecisi Courtois'dan UEFA'ya: Futbolcuları değil ceplerine girecek parayı düşünüyorlar

İtalya'nın Milano kentindeki UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya'nın Belçika'yı 2-1 yendiği maç sonrası basına yaptığı açıklamada Courtois, "UEFA... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T17:00+0300

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Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, UEFA ile FIFA'yı, daha fazla gelir için daha fazla maç oynatarak futbolcuların sağlığını riske etmekle suçladı.‘Sadece 2 hafta iznimiz var’Courtois, şunları söyledi:Avrupa Süper Ligi'ne: 'Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur’Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimi ve yeni organize edilen UEFA Konferans Ligi'ne değinen Belçikalı file bekçisi, "Süper Lig'e karşı çıkıyorlar. Konferans Ligi çıktı. Futbolcuları değil, ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur" ifadelerini kullandı.‘Robot değiliz, biz ne zaman dinleneceğiz?Eleştirilerini sürdüren Courtois, "Şimdi FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nı birer yıl arayla düzenlemek istiyorlar. Biz ne zaman dinleneceğiz? Hiçbir zaman. Üst düzey oyuncular devamlı sakatlık yaşayacak. Robot değiliz. Daha fazla maç demek daha az dinlenmek demek. Hiç kimse bizi düşünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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uefa, fifa, robot, eleştiri