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Real Madrid kalecisi Courtois'dan UEFA'ya: Futbolcuları değil ceplerine girecek parayı düşünüyorlar
Real Madrid kalecisi Courtois'dan UEFA'ya: Futbolcuları değil ceplerine girecek parayı düşünüyorlar
İtalya'nın Milano kentindeki UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya'nın Belçika'yı 2-1 yendiği maç sonrası basına yaptığı açıklamada Courtois, "UEFA... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, UEFA ile FIFA'yı, daha fazla gelir için daha fazla maç oynatarak futbolcuların sağlığını riske etmekle suçladı.‘Sadece 2 hafta iznimiz var’Courtois, şunları söyledi:Avrupa Süper Ligi'ne: 'Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur’Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimi ve yeni organize edilen UEFA Konferans Ligi'ne değinen Belçikalı file bekçisi, "Süper Lig'e karşı çıkıyorlar. Konferans Ligi çıktı. Futbolcuları değil, ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur" ifadelerini kullandı.‘Robot değiliz, biz ne zaman dinleneceğiz?Eleştirilerini sürdüren Courtois, "Şimdi FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nı birer yıl arayla düzenlemek istiyorlar. Biz ne zaman dinleneceğiz? Hiçbir zaman. Üst düzey oyuncular devamlı sakatlık yaşayacak. Robot değiliz. Daha fazla maç demek daha az dinlenmek demek. Hiç kimse bizi düşünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
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uefa, fifa, robot, eleştiri

Real Madrid kalecisi Courtois'dan UEFA'ya: Futbolcuları değil ceplerine girecek parayı düşünüyorlar

17:00 11.10.2021 (güncellendi: 17:17 11.10.2021)
© AFP 2021Thibaut Courtois
Thibaut Courtois - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021
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İtalya'nın Milano kentindeki UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya'nın Belçika'yı 2-1 yendiği maç sonrası basına yaptığı açıklamada Courtois, "UEFA Uluslar Ligi maçları tamamen para odaklı. Dürüst olmamız gerekiyor. Bu maçları oynuyoruz çünkü UEFA için ekstra para demek" dedi.
Belçika Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois, UEFA ile FIFA'yı, daha fazla gelir için daha fazla maç oynatarak futbolcuların sağlığını riske etmekle suçladı.

‘Sadece 2 hafta iznimiz var’

Courtois, şunları söyledi:
"Takımlarda çok oyuncu değişikliği oluyor. Çok fazla maç yapıyoruz. Haziran ayında tekrar Uluslar Ligi var. Niye? Gelecek yıl Kasım'da Dünya Kupası var. Sakatlık yaşayacağız. Futbolcuları artık hiç kimse önemsemiyor. Sadece 2 hafta iznimiz var. Bu 12 ay boyuncu üst düzey oynamak için yeterli değil. Hiçbir şey söylemezsek aynı kalacak."

Avrupa Süper Ligi'ne: 'Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur’

Avrupa'da 12 kulübün Avrupa Süper Ligi kurma girişimi ve yeni organize edilen UEFA Konferans Ligi'ne değinen Belçikalı file bekçisi, "Süper Lig'e karşı çıkıyorlar. Konferans Ligi çıktı. Futbolcuları değil, ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Futbolcuların sessiz kalması yanlış olur" ifadelerini kullandı.

‘Robot değiliz, biz ne zaman dinleneceğiz?

Eleştirilerini sürdüren Courtois, "Şimdi FIFA Dünya Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nı birer yıl arayla düzenlemek istiyorlar. Biz ne zaman dinleneceğiz? Hiçbir zaman. Üst düzey oyuncular devamlı sakatlık yaşayacak. Robot değiliz. Daha fazla maç demek daha az dinlenmek demek. Hiç kimse bizi düşünmüyor" değerlendirmesinde bulundu.
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