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Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma
Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T15:08+0300
2021-10-11T15:20+0300
rekabet kurumu
soruşturma
trendyol
ekonomi
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DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.
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rekabet kurumu, soruşturma, trendyol

Rekabet Kurumu'ndan Trendyol'a soruşturma

15:08 11.10.2021 (güncellendi: 15:20 11.10.2021)
© AATrendyol
Trendyol - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında rekabeti engelleme gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.
DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş'nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi."
Rekabet Kurumu, Trendyol hakkında pazaryerinde satış yapan satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı.
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