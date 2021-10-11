https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-abd-nuland-icin-birkac-rus-vatandasi-yaptirim-listesinden-cikartti-1049697487.html

Rusya: ABD, Nuland için birkaç Rus vatandaşı yaptırım listesinden çıkarttı

Rusya: ABD, Nuland için birkaç Rus vatandaşı yaptırım listesinden çıkarttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın Moskova’ya gelebilmesi için Washington’un bazı Rusları... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T04:52+0300

2021-10-11T04:52+0300

2021-10-11T04:52+0300

dünya

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mariya zaharova

victoria nuland

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Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Nuland’ın 11-13 Ekim Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüşeceğini belirterek, “Bu onların isteğiydi. Nuland gerçekten de Rusya’nın yaptırım listesindeydi, yani bu kişi sınırımızı geçemezdi. Onlar da Rusya temsilcilerini, diplomatlarını yaptırım listelerine dahil etmişlerdi. Bu yüzden bu sorun karşılık ilkesi temelinde çözüme kavuşturuldu. Evet, Nuland Rusya’ya gelecek” ifadesini kullandı.Zaharova, “Bu, ABD’nin Rus vatandaşlarını yaptırım listesinden çıkarttığı anlamına mı geliyor?” sorusuna, “Evet elbette” yanıtını verdi.Sözcü, hangi isimlerin ABD yaptırım listesinden çıkarıldığını belirtmedi.

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abd, rusya, mariya zaharova, victoria nuland