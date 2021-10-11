Rusya: ABD, Nuland için birkaç Rus vatandaşı yaptırım listesinden çıkarttı

Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Nuland’ın 11-13 Ekim Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüşeceğini belirterek, “Bu onların isteğiydi. Nuland gerçekten de Rusya’nın yaptırım listesindeydi, yani bu kişi sınırımızı geçemezdi. Onlar da Rusya temsilcilerini, diplomatlarını yaptırım listelerine dahil etmişlerdi. Bu yüzden bu sorun karşılık ilkesi temelinde çözüme kavuşturuldu. Evet, Nuland Rusya’ya gelecek” ifadesini kullandı.Zaharova, “Bu, ABD’nin Rus vatandaşlarını yaptırım listesinden çıkarttığı anlamına mı geliyor?” sorusuna, “Evet elbette” yanıtını verdi.Sözcü, hangi isimlerin ABD yaptırım listesinden çıkarıldığını belirtmedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın Moskova’ya gelebilmesi için Washington’un bazı Rusları yaptırım listeden çıkarttığını belirtti.
Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Nuland’ın 11-13 Ekim Moskova ziyareti sırasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüşeceğini belirterek, “Bu onların isteğiydi. Nuland gerçekten de Rusya’nın yaptırım listesindeydi, yani bu kişi sınırımızı geçemezdi. Onlar da Rusya temsilcilerini, diplomatlarını yaptırım listelerine dahil etmişlerdi. Bu yüzden bu sorun karşılık ilkesi temelinde çözüme kavuşturuldu. Evet, Nuland Rusya’ya gelecek” ifadesini kullandı.
Zaharova, “Bu, ABD’nin Rus vatandaşlarını yaptırım listesinden çıkarttığı anlamına mı geliyor?” sorusuna, “Evet elbette” yanıtını verdi.
Sözcü, hangi isimlerin ABD yaptırım listesinden çıkarıldığını belirtmedi.