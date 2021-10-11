https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-afganistandaki-cami-saldirisini-kinadi-barbarca-bir-eylem-1049721801.html

Rusya, Afganistan’daki cami saldırısını kınadı: Barbarca bir eylem

Rusya, Afganistan’daki cami saldırısını kınadı: Barbarca bir eylem

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki Şii camisine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak “ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik barbarca bir... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T19:06+0300

2021-10-11T19:06+0300

2021-10-11T19:06+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

işid

afganistan

rusya dışişleri bakanlığı

taliban

işid karşıtı koalisyon

horasan

işid saldırısı

açıklama

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Ekim’de Kunduz şehrindeki Şii camisine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı, tarihinin yeni aşamada Afganistan’daki durumu istikrarsızlaştırmayı, etnik ve mezhepsel uyum ve uzlaşıya ilgi duyan güçlerin çabalarını bozmayı amaçlayan barbarca bir eylem olarak görüyoruz” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca yeni Afganistan hükümetinin, saldırıyı organize edenleri bulmak ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri alacakları ve ülkede IŞİD terör tehdidini ortadan kaldırma çabalarını yoğunlaştıracağı umudunu ifade etti.

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