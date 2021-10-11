https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-afganistandaki-cami-saldirisini-kinadi-barbarca-bir-eylem-1049721801.html
Rusya, Afganistan’daki cami saldırısını kınadı: Barbarca bir eylem
Rusya, Afganistan’daki cami saldırısını kınadı: Barbarca bir eylem
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki Şii camisine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak “ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik barbarca bir... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:06+0300
2021-10-11T19:06+0300
2021-10-11T19:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
işid
afganistan
rusya dışişleri bakanlığı
taliban
işid karşıtı koalisyon
horasan
işid saldırısı
açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Ekim’de Kunduz şehrindeki Şii camisine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı, tarihinin yeni aşamada Afganistan’daki durumu istikrarsızlaştırmayı, etnik ve mezhepsel uyum ve uzlaşıya ilgi duyan güçlerin çabalarını bozmayı amaçlayan barbarca bir eylem olarak görüyoruz” ifadesine yer verildi.Bakanlık ayrıca yeni Afganistan hükümetinin, saldırıyı organize edenleri bulmak ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri alacakları ve ülkede IŞİD terör tehdidini ortadan kaldırma çabalarını yoğunlaştıracağı umudunu ifade etti.
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rusya, işid, afganistan, rusya dışişleri bakanlığı, taliban, işid karşıtı koalisyon, horasan, işid saldırısı, açıklama, rus dışişleri
Rusya, Afganistan’daki cami saldırısını kınadı: Barbarca bir eylem
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’daki Şii camisine düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak “ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik barbarca bir eylem” olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Ekim’de Kunduz şehrindeki Şii camisine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı, tarihinin yeni aşamada Afganistan’daki durumu istikrarsızlaştırmayı, etnik ve mezhepsel uyum ve uzlaşıya ilgi duyan güçlerin çabalarını bozmayı amaçlayan barbarca bir eylem olarak görüyoruz” ifadesine yer verildi.
Bakanlık ayrıca yeni Afganistan hükümetinin, saldırıyı organize edenleri bulmak ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri alacakları ve ülkede IŞİD terör tehdidini ortadan kaldırma çabalarını yoğunlaştıracağı umudunu ifade etti.