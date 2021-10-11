https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-aukus-anlik-cikarlarin-urunu-1049697092.html

Rusya: AUKUS anlık çıkarların ürünü

Rusya: AUKUS anlık çıkarların ürünü

Avustralya, ABD ve İngiltere’nin imzaladığı AUKUS anlaşmasının ardında anlık çıkarların olabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T03:57+0300

2021-10-11T03:57+0300

2021-10-11T03:57+0300

dünya

rusya

mariya zaharova

aukus

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Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, AUKUS ülkelerinden hiçbirinin, bölgeyi nükleer denizaltılarla doldurmanın yol açacağı sonuçları düşünmediğini kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:AUKUS’un ayrıca üye ülkelerdeki askeri sanayi kompleksiyle ‘oyun’ için başlatıldığı ihtimalinin olduğunu belirten Zaharova, “Bunlar anlık çıkarlar. Ama uzun ve orta vadeli çıkarlar da var. Bunları düşünen var mı?” ifadesini kullandı.Zaharova, “AUKUS üyeleri, sadece ABD, İngiltere ve Avustralya’nın hedef aldığı ülkeler karşısında değil, tüm dünya topluluğu ve bugüne kadar tek bir net yanıt, tek bir net tez alamayan Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı’na açıklama borçlular” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210930/fransanin-aukus-anlasmasinin-ardindan-geri-cagirdigi-washington-buyukelcisi-abdye-geri-dondu-1049374811.html

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rusya, mariya zaharova, aukus