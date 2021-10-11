Rusya: AUKUS anlık çıkarların ürünü

Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, AUKUS ülkelerinden hiçbirinin, bölgeyi nükleer denizaltılarla doldurmanın yol açacağı sonuçları düşünmediğini kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:AUKUS’un ayrıca üye ülkelerdeki askeri sanayi kompleksiyle ‘oyun’ için başlatıldığı ihtimalinin olduğunu belirten Zaharova, “Bunlar anlık çıkarlar. Ama uzun ve orta vadeli çıkarlar da var. Bunları düşünen var mı?” ifadesini kullandı.Zaharova, “AUKUS üyeleri, sadece ABD, İngiltere ve Avustralya’nın hedef aldığı ülkeler karşısında değil, tüm dünya topluluğu ve bugüne kadar tek bir net yanıt, tek bir net tez alamayan Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı’na açıklama borçlular” dedi.
Avustralya, ABD ve İngiltere’nin imzaladığı AUKUS anlaşmasının ardında anlık çıkarların olabileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, anlaşmaya imza atan ülkelerin kuruluş amaçları hakkında dünya topluluğuna açıklama borçlu olduğunu belirtti.
Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, AUKUS ülkelerinden hiçbirinin, bölgeyi nükleer denizaltılarla doldurmanın yol açacağı sonuçları düşünmediğini kaydederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Sonuçları kim hesapladı? Halihazırda ABD politikasının temelinde yattığı iddia edilen ve dünyaya dayatılan politikanın temelinde yatan tezlerle, ki ben yeşil gündemi ve çevreyi kastediyor, nükleer denizaltıların bu bölgeye vereceği zararı karşılaştıran oldu mu? Sonuçlarını kimseler düşünmüyor. Hiç kimse, yeni bir entrika başlatarak, bu tür manevralarla ABD ve İngiltere’deki halkın dikkatini başka yöne çekmek, Demokratların pozisyon üstüne pozisyon kaybettiğini söyleyen Cumhuriyetçilerle sohbette bir koz olması için yalnızca anlık çıkarlara dayandığını düşünmüyor.”
AUKUS’un ayrıca üye ülkelerdeki askeri sanayi kompleksiyle ‘oyun’ için başlatıldığı ihtimalinin olduğunu belirten Zaharova, “Bunlar anlık çıkarlar. Ama uzun ve orta vadeli çıkarlar da var. Bunları düşünen var mı?” ifadesini kullandı.
Zaharova, “AUKUS üyeleri, sadece ABD, İngiltere ve Avustralya’nın hedef aldığı ülkeler karşısında değil, tüm dünya topluluğu ve bugüne kadar tek bir net yanıt, tek bir net tez alamayan Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı’na açıklama borçlular” dedi.