https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-bati-opcwyi-rusyaya-baski-icin-kullaniyor-1049698504.html

Rusya: Batı, OPCW’yi Rusya’ya baskı için kullanıyor

Rusya: Batı, OPCW’yi Rusya’ya baskı için kullanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nü (OPCW) Rusya’ya baskı aracı olarak kullandığını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T06:13+0300

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mariya zaharova

opcw

rossiya 1

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Rossiya 1 televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “OPCW içinde neler olup bittiğini çok iyi biliyoruz. OPCW, ülkemize baskı aracı olarak kullanılıyor. En önemlisi de doğrudan bir baskı değil, onlar bunun işe yaramayacağını biliyorlar, en azından bugüne kadar bunu başaramadılar. Bu aracı, belli bir konuya, belli bir gündeme dikkat çekmek için kullanıyorlar. Özellikle de ülkemizin kimyasal silahla ilgili yasa dışı eylemleri iddiaları için. Üstelik bu iddiaları ortaya atmak için delillere bile ihtiyaç duymuyorlar” ifadesini kullandı.Zaharova, “Maalesef artık OPCW, gerçekten de artık eskiden olduğu gibi tüm dünyanın çıkarı için hareket eden, bir ülkeye veya bir grup ülkelere kendini kullanmaya izin vermeyen bir örgüt değil” diye ekledi.

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