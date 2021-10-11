Rusya Pasifik Filosu gemileri, Japon Denizi'nde füze atışları gerçekleştirdi

Doğu Askeri Bölgesi'nin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Pasifik Filosu'nun bayrak gemisi 'Varyag' füze kruvazörü ile büyük denizaltısavar gemisi 'Amiral Tributs', yaz eğitim döneminin nihai denetimi kapsamında planlı hava savunma tatbikatı yaptı.



'Varyag' ve 'Amiral Tributs' gemileri, tatbikat sırasında hızlı hava hedeflerine 'Fort', 'Kinjal ve 'Osa' füze kompleksleriyle atışlar gerçekleştirdi.



'Malahit' tipi hedef füzeler, küçük füze gemisi 'Razliv' mürettebatı tarafından ateşlenirken tatbikatta hava hedefleri olarak küçük denizaltısavar gemileri 'Metel' ve 'İney' mürettebatının fırlattığı 'Saman' füzeleri de kullanıldı.



Gemiler, hedef füzeleri başarıyla imha etti.



Tatbikata Pasifik Filosu'na ait 12 savaş gemisi katıldı. Söz konusu gemiler, füze atışlarının yapıldığı bölgenin güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirdi.



Tatbikat kapsamında toplam 10 füze atışı gerçekleştirildi.