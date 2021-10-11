https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-ukrayna-limanlarinin-afgan-menseli-uyusturucularin-transitinde-kullanilmasi-endise-verici--1049716527.html

Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici

Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki limanların Afganistan'dan gelen uyuşturucu maddelerin transiti için kullanılmasının endişe verici olduğunu belirtti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T16:38+0300

2021-10-11T16:38+0300

2021-10-11T16:39+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

ukrayna

afganistan

uyuşturucu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Limanları Afgan uyuşturucu maddelerinin transiti sırasında kullanılan Ukrayna'daki artan uyuşturucu madde trafiği ve bu ülkenin topraklarında büyük hacimlerde sentetik uyuşturucu üretilmesi endişe verici" dendi. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, konuyla ilgili açıklamasında Afgan faktörünün uyuşturucu suçları üzerindeki etkisinin terör ve aşırıcılık riskleriyle eşit düzeyde ele alınması gerektiğini söyledi. Kolokoltsev, "Rusya, üç temel anlaşma ve diğer uluslararası belgeler temelinde mevcut uluslararası uyuşturucu madde kontrol sistemini koruma ve güçlendirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Ülkemiz, uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması da dahil bu sistemi baltalamaya yönelik girişimlere şiddetle karşı çıkıyor" diye vurguladı.

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rusya, ukrayna, afganistan, uyuşturucu