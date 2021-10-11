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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-ukrayna-limanlarinin-afgan-menseli-uyusturucularin-transitinde-kullanilmasi-endise-verici--1049716527.html
Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici
Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici
Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki limanların Afganistan'dan gelen uyuşturucu maddelerin transiti için kullanılmasının endişe verici olduğunu belirtti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:38+0300
2021-10-11T16:39+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
ukrayna
afganistan
uyuşturucu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada "Limanları Afgan uyuşturucu maddelerinin transiti sırasında kullanılan Ukrayna'daki artan uyuşturucu madde trafiği ve bu ülkenin topraklarında büyük hacimlerde sentetik uyuşturucu üretilmesi endişe verici" dendi. Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, konuyla ilgili açıklamasında Afgan faktörünün uyuşturucu suçları üzerindeki etkisinin terör ve aşırıcılık riskleriyle eşit düzeyde ele alınması gerektiğini söyledi. Kolokoltsev, "Rusya, üç temel anlaşma ve diğer uluslararası belgeler temelinde mevcut uluslararası uyuşturucu madde kontrol sistemini koruma ve güçlendirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Ülkemiz, uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması da dahil bu sistemi baltalamaya yönelik girişimlere şiddetle karşı çıkıyor" diye vurguladı.
rusya
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rusya, ukrayna, afganistan, uyuşturucu

Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici

16:38 11.10.2021 (güncellendi: 16:39 11.10.2021)
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Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki limanların Afganistan'dan gelen uyuşturucu maddelerin transiti için kullanılmasının endişe verici olduğunu belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Limanları Afgan uyuşturucu maddelerinin transiti sırasında kullanılan Ukrayna'daki artan uyuşturucu madde trafiği ve bu ülkenin topraklarında büyük hacimlerde sentetik uyuşturucu üretilmesi endişe verici" dendi.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, konuyla ilgili açıklamasında Afgan faktörünün uyuşturucu suçları üzerindeki etkisinin terör ve aşırıcılık riskleriyle eşit düzeyde ele alınması gerektiğini söyledi.
Kolokoltsev, "Rusya, üç temel anlaşma ve diğer uluslararası belgeler temelinde mevcut uluslararası uyuşturucu madde kontrol sistemini koruma ve güçlendirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor. Ülkemiz, uyuşturucu maddelerin yasallaştırılması da dahil bu sistemi baltalamaya yönelik girişimlere şiddetle karşı çıkıyor" diye vurguladı.
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