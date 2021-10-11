https://tr.sputniknews.com/20211011/saglik-bakani-fahrettin-koca-benim-bir-gram-sikilma-bir-gram-yorulma-hakkim-yok-1049702547.html

Sağlık Bakanı Koca: Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok

Sağlık Bakanı Koca: Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

sağlık

fahrettin koca

pandemi

sağlık bakanı

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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sağlık, fahrettin koca, pandemi, sağlık bakanı, koronavirüs