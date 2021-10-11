https://tr.sputniknews.com/20211011/selvi-ak-parti-hizmet-ve-eser-siyaseti-yapan-bir-parti-ancak-genclik-farkli-seyler-istiyor-1049700007.html
Selvi: AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor
Selvi: AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kuşakların yeni siyaset ve yeni bir dil istediğini belirterek "AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T09:30+0300
2021-10-11T09:30+0300
2021-10-11T09:30+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
sosyal medya
cumhurbaşkanlığı
hürriyet gazetesi
siyaset
abdulkadir selvi
gençlik
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.Erdoğan'ın bu buluşmalara ayrı bir önem verdiğini, "Çok keyif alıyorum" dediğini aktaran Selvi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın gençlerin Cumhurbaşkanı'na sorular yönelttiği bölümle ilgili olarak "Soruları biz tespit etmiyoruz. Tamamen kendileri soruyor. Böylesi özellikle tercihimiz. Yoksa doğal olmaz" dediğini paylaştı.Selvi, İnan'a Erdoğan ile gençleri buluşturmaya yönelik başta ne tür programlar planladıklarını sorduğunu belirtti. Buna karşılık İnan'ın "Üniversitelerimiz açıldı. Pandemi koşullarını da dikkate alarak Cumhurbaşkanımız ile gençleri üniversite kampuslarında buluşturmayı amaçlayan üç program düzenlemeyi düşünüyoruz" bilgisini verdiğini anlatan Selvi, şöyle devam etti:"Ayrıca 2022 yılında 7 bölgede gençlik festivali düzenleyeceklerini söyledi. Erdoğan ile gençler, gençlik festivalinde buluşacaklar. Tabii Trakya bölgesinin festivali ile Karadeniz’in aynı olmayacak. Birinde Roman havası olacak diğerinde horon tepilecek. 'Ha uşaklar, ha!'AK partili gençlerle buluşmak çok güzel. Gençlik demek heyecan demek, coşku demek. Bir dinamizm kazandırıyor. Hele 2023 seçimlerinde 7 milyon gencin oy kullanacağı düşünülürse, gençler siyasetin vazgeçilmezi.'Kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor'Yeni kuşaklar, yeni siyaset ve yeni bir dil istiyor. Gençler, gençlik dilini tercih ediyor. AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor. Geleceğe daha güvenle bakacağı, özgür bir Türkiye istiyor. Gençlere yönelik politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri bu. Bir de kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor. 'Terörist, vatan haini, o gençlik' gibi tanımlardan uzak durulmalı. Gençlik sosyal medyadan besleniyor. Sosyal medyada gençliğe yönelik bir dil oluşturulması gerekiyor. Netice itibariyle hepsi bu ülkenin evladı. Hepsi, bizim gençlerimiz."
https://tr.sputniknews.com/20211010/cumhurbaskani-erdogan-adanada-genclerle-bir-araya-geldi-1049693090.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, sosyal medya, cumhurbaşkanlığı, hürriyet gazetesi, siyaset, abdulkadir selvi, gençlik
Selvi: AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kuşakların yeni siyaset ve yeni bir dil istediğini belirterek "AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor" dedi. Kucaklayıcı bir dil kullanılması gerektiğini vurgulayan Selvi, 'terörist', 'vatan haini', 'o gençlik' gibi tanımlardan uzak durulması gerektiğini söyledi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gençlerle gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi
.
Erdoğan'ın bu buluşmalara ayrı bir önem verdiğini, "Çok keyif alıyorum" dediğini aktaran Selvi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ın gençlerin Cumhurbaşkanı'na sorular yönelttiği bölümle ilgili olarak "Soruları biz tespit etmiyoruz. Tamamen kendileri soruyor. Böylesi özellikle tercihimiz. Yoksa doğal olmaz" dediğini paylaştı.
Selvi, İnan'a Erdoğan ile gençleri buluşturmaya yönelik başta ne tür programlar planladıklarını sorduğunu belirtti. Buna karşılık İnan'ın "Üniversitelerimiz açıldı. Pandemi koşullarını da dikkate alarak Cumhurbaşkanımız ile gençleri üniversite kampuslarında buluşturmayı amaçlayan üç program düzenlemeyi düşünüyoruz" bilgisini verdiğini anlatan Selvi, şöyle devam etti:
"Ayrıca 2022 yılında 7 bölgede gençlik festivali düzenleyeceklerini söyledi. Erdoğan ile gençler, gençlik festivalinde buluşacaklar. Tabii Trakya bölgesinin festivali ile Karadeniz’in aynı olmayacak. Birinde Roman havası olacak diğerinde horon tepilecek. 'Ha uşaklar, ha!'
AK partili gençlerle buluşmak çok güzel. Gençlik demek heyecan demek, coşku demek. Bir dinamizm kazandırıyor. Hele 2023 seçimlerinde 7 milyon gencin oy kullanacağı düşünülürse, gençler siyasetin vazgeçilmezi.
'Kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor'
Yeni kuşaklar, yeni siyaset ve yeni bir dil istiyor. Gençler, gençlik dilini tercih ediyor. AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapan bir parti ancak gençlik farklı şeyler istiyor. Geleceğe daha güvenle bakacağı, özgür bir Türkiye istiyor. Gençlere yönelik politikalar belirlenirken dikkate alınması gereken en önemli noktalardan biri bu. Bir de kucaklayıcı bir dil kullanılması gerekiyor. 'Terörist, vatan haini, o gençlik' gibi tanımlardan uzak durulmalı. Gençlik sosyal medyadan besleniyor. Sosyal medyada gençliğe yönelik bir dil oluşturulması gerekiyor. Netice itibariyle hepsi bu ülkenin evladı. Hepsi, bizim gençlerimiz."