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Sırbistan lideri Vucic’ten Rusya’ya 'enerji güvenliğini sağladığı' için teşekkür
Sırbistan lideri Vucic’ten Rusya’ya 'enerji güvenliğini sağladığı' için teşekkür
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’ya ülkenin enerji güvenliğini sağladığı içinde minnettar olduklarını belirtti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T02:15+0300
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dünya
rusya
sergey lavrov
sırbistan
enerji
aleksandr vucic
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Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında, “Rusya’ya özellikle ülkemizin enerji istikrar ve güvenliğini sağlamadaki yardımlarından dolayı minnettarız” ifadesini kullandı.Avrupa’daki doğalgaz krizinin kendiliğinden çözümlenmeyeceğini kaydeden Vucic, “Önümüzdeki 6 ayda çözüme kavuşmayacak. Belki de 2 yıl sürecek” diye konuştu.Bu krizin, gıda ve inşaat malzemeleri dahil farklı alanlarda fiyatları etkileyeceğini söyleyen Sırbistan lideri, “Krizin sebebi, ‘yeşil’ enerjiye yapılan hatalı yatırım ve doğalgaz sevkiyatı için Rusya’yla uzun vadeli sözleşmelerin yapılmaması” yorumunda bulundu.‘Sputnik V için teşekkür’Kovid-19 ile mücadele sırasında, Rusya’dan Sputnik V aşısı aldıklarını belirten Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çok iyi göstergelere yol açtı. Bu krizin başında bize yardım sağlayan Rus doktor ve teçhizatını da unutmayacağız. Vatandaşlarımızın güveninin artmasına yol açmıştı. Zor anlarımızda bize kimin yardım ettiğini hatırlıyor ve bu yardım ve desteği asla unutmuyoruz.”Vucic ayrıca Sırbistan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına verilen destekten dolayı Moskova’ya minnettar olduklarını söyledi.‘Sırbistan askeri açıdan tarafsız kalacak’Vucic, “Sırbistan Cumhuriyeti askeri açıdan tarafsız kalacak. Bununla gurur duyuyoruz ve buna uygun olarak, sadece ülkemizi savunmaya değil, aynı zamanda her potansiyel saldırganın Sırbistan'ın özgürlüğünü tehlikeye atma niyetini unutması için savunma yeteneklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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rusya, sergey lavrov, sırbistan, enerji, aleksandr vucic

Sırbistan lideri Vucic’ten Rusya’ya 'enerji güvenliğini sağladığı' için teşekkür

02:15 11.10.2021 (güncellendi: 02:16 11.10.2021)
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Fotoğraf bankasına gir
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’ya ülkenin enerji güvenliğini sağladığı içinde minnettar olduklarını belirtti.
Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında, “Rusya’ya özellikle ülkemizin enerji istikrar ve güvenliğini sağlamadaki yardımlarından dolayı minnettarız” ifadesini kullandı.

Avrupa’daki doğalgaz krizinin kendiliğinden çözümlenmeyeceğini kaydeden Vucic, “Önümüzdeki 6 ayda çözüme kavuşmayacak. Belki de 2 yıl sürecek” diye konuştu.

Bu krizin, gıda ve inşaat malzemeleri dahil farklı alanlarda fiyatları etkileyeceğini söyleyen Sırbistan lideri, “Krizin sebebi, ‘yeşil’ enerjiye yapılan hatalı yatırım ve doğalgaz sevkiyatı için Rusya’yla uzun vadeli sözleşmelerin yapılmaması” yorumunda bulundu.

‘Sputnik V için teşekkür’

Kovid-19 ile mücadele sırasında, Rusya’dan Sputnik V aşısı aldıklarını belirten Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çok iyi göstergelere yol açtı. Bu krizin başında bize yardım sağlayan Rus doktor ve teçhizatını da unutmayacağız. Vatandaşlarımızın güveninin artmasına yol açmıştı. Zor anlarımızda bize kimin yardım ettiğini hatırlıyor ve bu yardım ve desteği asla unutmuyoruz.”

Vucic ayrıca Sırbistan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına verilen destekten dolayı Moskova’ya minnettar olduklarını söyledi.

‘Sırbistan askeri açıdan tarafsız kalacak’

Vucic, “Sırbistan Cumhuriyeti askeri açıdan tarafsız kalacak. Bununla gurur duyuyoruz ve buna uygun olarak, sadece ülkemizi savunmaya değil, aynı zamanda her potansiyel saldırganın Sırbistan'ın özgürlüğünü tehlikeye atma niyetini unutması için savunma yeteneklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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