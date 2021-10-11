https://tr.sputniknews.com/20211011/sirbistan-lideri-vucicten-rusyaya-enerji-guvenligini-sagladigi-icin-tesekkur-1049696140.html

Sırbistan lideri Vucic’ten Rusya’ya 'enerji güvenliğini sağladığı' için teşekkür

Sırbistan lideri Vucic’ten Rusya’ya 'enerji güvenliğini sağladığı' için teşekkür

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Rusya’ya ülkenin enerji güvenliğini sağladığı içinde minnettar olduklarını belirtti. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T02:15+0300

2021-10-11T02:15+0300

2021-10-11T02:16+0300

dünya

rusya

sergey lavrov

sırbistan

enerji

aleksandr vucic

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1043685038_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_4f51810fdcf38e6c2bf8bf116787037b.jpg

Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında, “Rusya’ya özellikle ülkemizin enerji istikrar ve güvenliğini sağlamadaki yardımlarından dolayı minnettarız” ifadesini kullandı.Avrupa’daki doğalgaz krizinin kendiliğinden çözümlenmeyeceğini kaydeden Vucic, “Önümüzdeki 6 ayda çözüme kavuşmayacak. Belki de 2 yıl sürecek” diye konuştu.Bu krizin, gıda ve inşaat malzemeleri dahil farklı alanlarda fiyatları etkileyeceğini söyleyen Sırbistan lideri, “Krizin sebebi, ‘yeşil’ enerjiye yapılan hatalı yatırım ve doğalgaz sevkiyatı için Rusya’yla uzun vadeli sözleşmelerin yapılmaması” yorumunda bulundu.‘Sputnik V için teşekkür’Kovid-19 ile mücadele sırasında, Rusya’dan Sputnik V aşısı aldıklarını belirten Vucic, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çok iyi göstergelere yol açtı. Bu krizin başında bize yardım sağlayan Rus doktor ve teçhizatını da unutmayacağız. Vatandaşlarımızın güveninin artmasına yol açmıştı. Zor anlarımızda bize kimin yardım ettiğini hatırlıyor ve bu yardım ve desteği asla unutmuyoruz.”Vucic ayrıca Sırbistan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına verilen destekten dolayı Moskova’ya minnettar olduklarını söyledi.‘Sırbistan askeri açıdan tarafsız kalacak’Vucic, “Sırbistan Cumhuriyeti askeri açıdan tarafsız kalacak. Bununla gurur duyuyoruz ve buna uygun olarak, sadece ülkemizi savunmaya değil, aynı zamanda her potansiyel saldırganın Sırbistan'ın özgürlüğünü tehlikeye atma niyetini unutması için savunma yeteneklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

rusya

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, sırbistan, enerji, aleksandr vucic