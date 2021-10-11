Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211011/sputnik-vnin-gelistiricileri-asinin-uretiminde-gerekli-teknolojinin-calindigi-iddialari-yalan-1049716292.html
Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, İngiliz basının aşı üretilirken gereken teknolojinin çalındığı konusundaki iddialarının ‘yalan haber’ olduğu... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:33+0300
2021-10-11T16:33+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan

16:33 11.10.2021
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, İngiliz basının aşı üretilirken gereken teknolojinin çalındığı konusundaki iddialarının ‘yalan haber’ olduğu açıklamasını yaptı.
001100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:40Kripto para borsası Coinzo kapandı
16:39Lego, oyuncaklarındaki cinsiyet etiketlerini kaldırıyor
16:38Rusya: Ukrayna limanlarının Afgan menşeli uyuşturucuların transitinde kullanılması endişe verici
16:37İdeal hasta muayene süresi ne kadar olmalı?
16:33Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
16:31Müsilajın habercisi 'deniz marulu' İzmir Körfezi'ni yeşile bürüdü
16:25Konami'den 'eFootball 2022'deki animasyon hataları hakkında açıklama
16:21Maske kuralına uymayanlardan bahaneler: 'Takmayı sevmiyorum, aşıyı boşuna mı olduk?’
16:08MSB'den 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' iddiasına yalanlama
16:04HDP saldırısı zanlısı için müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istendi
16:03Merkel'in at üstünde dev heykeli yapıldı
16:00'Kusursuz kulak' Bager, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çaldı
16:00Polonya, Türk vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı
15:49Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası
15:34Bahçelievler'de makas kazası: Araçlar savrularak durabildi
15:34Kommersant: Petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlar, yabancı yatırımcıları Rusya'ya yöneltti
15:31İsrail'de Mars simülasyonu
15:30İletişim Başkanı Altun: Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır
15:26George Clooney: Trump, başkan seçilmeden önce kız peşinde koşan bir dangalaktı
15:26'Rus uzmanlar Sputnik V'nin formülünü yabancı uzmanlardan çaldı' iddiasına Rusya'dan yanıt