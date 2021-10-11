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Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, İngiliz basının aşı üretilirken gereken teknolojinin çalındığı konusundaki iddialarının ‘yalan haber’ olduğu... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:33+0300
2021-10-11T16:33+0300
2021-10-11T16:33+0300
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sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
Sputnik V’nin geliştiricileri: Aşının üretiminde gerekli teknolojinin çalındığı iddiaları yalan
Ayrıntılar geliyor
Rus Sputnik V aşısının geliştiricileri, İngiliz basının aşı üretilirken gereken teknolojinin çalındığı konusundaki iddialarının ‘yalan haber’ olduğu açıklamasını yaptı.