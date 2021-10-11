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https://tr.sputniknews.com/20211011/tamer-karadagli-yurt-disinda-buyumus-olsam-da-yasim-ilerledikce-milliyetci-bir-insan-oldum-1049699683.html
Tamer Karadağlı: Yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum
Tamer Karadağlı: Yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum
Oyuncu Tamer Karadağlı, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin kendisine her zaman gurur verdiğini söyledi. Karadağlı, "Ben ülkemi, bayrağımı, bu toprakları... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T09:11+0300
2021-10-11T09:11+0300
yaşam
abd
sinema
sanat
milliyetçi
tamer karadağlı
yurt dışı
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Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.Karadağlı, ABD ve Avrupa'da birçok projede yer aldığı hatırlatılarak yöneltilen "Böyle projelerde bir Türk oyuncu olarak yer almak size neler hissettiriyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Ülkemi yurt dışında temsil etmek bana her zaman gurur vermiştir. Ben ülkemi, bayrağımı, bu toprakları, askerimizi, polisimizi çok seven biriyim. Ben her ne kadar yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum. Yurt dışına sıklıkla gitmek insanın daha milliyetçi bir ruha bürünmesine de sebep oluyor. Bunu bizzat kendimde gördüm. Son rol aldığım dizide asker rolü oynadım. Bu rolü canlandırmak bile bana büyük gurur verdi. Askerlerimizden güzel mesajlar aldım. Onlar canları pahasına vatanımızı koruyor. Biz bugün evimizde rahatça oturuyorsak, sokakta güven içinde geziyorsak, askerlerimizin sayesindedir."'Ülkemizin değerlerini sinemamızla, dizilerimizle dünyaya tanıtmalıyız'Sanatın çok önemli bir araç olduğunu kaydeden Karadağlı, ABD'nin kendi kültürünü dünyaya yıllarca sinemasıyla pazarladığını söyledi.Karadağlı, "Biz Amerikan filmleriyle büyüdük. Bu bizim hayatımızın her alanını da etkiledi. Kültürel açıdan da sanat önemli bir araç. Biz de kendi sinemamızla, dizilerimizle ülkemizin değerlerini tanıtmalıyız. Türkiye'nin tanıtımını sadece lalelerle ya da 'welcome' diyerek yapamayız. Bütünlük içinde sinemadan diziye, resimden müziğe kadar sanatın tüm dallarıyla bunu yapmamız gerekiyor. Kültür bakanlığımız da bu konuda ciddi yatırımlar yapmalı. Çaba sarf ediyor bu konuda ama çok daha aktif olmamız gerekiyor. Çok kıymetli bir ülkeyiz. Tüm bu değerlerimizi dünyaya sunmalıyız" diye konuştu.
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abd, sinema, sanat, milliyetçi, tamer karadağlı, yurt dışı

Tamer Karadağlı: Yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum

09:11 11.10.2021
© DHATamer Karadağlı
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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Oyuncu Tamer Karadağlı, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmenin kendisine her zaman gurur verdiğini söyledi. Karadağlı, "Ben ülkemi, bayrağımı, bu toprakları, askerimizi, polisimizi çok seven biriyim. Ben her ne kadar yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum" dedi.
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtladı.
Karadağlı, ABD ve Avrupa'da birçok projede yer aldığı hatırlatılarak yöneltilen "Böyle projelerde bir Türk oyuncu olarak yer almak size neler hissettiriyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ülkemi yurt dışında temsil etmek bana her zaman gurur vermiştir. Ben ülkemi, bayrağımı, bu toprakları, askerimizi, polisimizi çok seven biriyim. Ben her ne kadar yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum. Yurt dışına sıklıkla gitmek insanın daha milliyetçi bir ruha bürünmesine de sebep oluyor. Bunu bizzat kendimde gördüm. Son rol aldığım dizide asker rolü oynadım. Bu rolü canlandırmak bile bana büyük gurur verdi. Askerlerimizden güzel mesajlar aldım. Onlar canları pahasına vatanımızı koruyor. Biz bugün evimizde rahatça oturuyorsak, sokakta güven içinde geziyorsak, askerlerimizin sayesindedir."

'Ülkemizin değerlerini sinemamızla, dizilerimizle dünyaya tanıtmalıyız'

Sanatın çok önemli bir araç olduğunu kaydeden Karadağlı, ABD'nin kendi kültürünü dünyaya yıllarca sinemasıyla pazarladığını söyledi.
Karadağlı, "Biz Amerikan filmleriyle büyüdük. Bu bizim hayatımızın her alanını da etkiledi. Kültürel açıdan da sanat önemli bir araç. Biz de kendi sinemamızla, dizilerimizle ülkemizin değerlerini tanıtmalıyız. Türkiye'nin tanıtımını sadece lalelerle ya da 'welcome' diyerek yapamayız. Bütünlük içinde sinemadan diziye, resimden müziğe kadar sanatın tüm dallarıyla bunu yapmamız gerekiyor. Kültür bakanlığımız da bu konuda ciddi yatırımlar yapmalı. Çaba sarf ediyor bu konuda ama çok daha aktif olmamız gerekiyor. Çok kıymetli bir ülkeyiz. Tüm bu değerlerimizi dünyaya sunmalıyız" diye konuştu.
1034022
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