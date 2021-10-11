https://tr.sputniknews.com/20211011/tamer-karadaglidan-nihal-yalcina-hanimefendi-selahattin-demirtasa-ozgurluk-yazmis-1049699683.html

Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın'a: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış

Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın'a: Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış

Oyuncu Tamer Karadağlı, meslektaşı Nihal Yalçın'la yaşadığı gerilimle ilgili konuştu. Karadağlı, "Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış. Demirtaş... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T09:11+0300

2021-10-11T09:11+0300

2021-10-11T12:41+0300

yaşam

abd

sinema

sanat

milliyetçi

tamer karadağlı

yurt dışı

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Altın Portakal'da 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'ın teşekkür konuşması sırasında yaşananlarla gündeme gelen oyuncu Tamer Karadağlı, kendisine yöneltilen tepkilerle ilgili konuştu.TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında açıklamalarda bulunan Karadağlı, "Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok" dedi."Sizi eleştirenler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Karadağlı, şunları kaydetti: "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum politik açıdan değerlendirmedim. 'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' yazmış. Demirtaş ne dedi? 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor? Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı.'PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım'Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye. Kendisinin bir arkadaşı ile konuştum. Burası zaten politik bir festivalmiş. Bu konuşmaları yapmak için geliyoruz demiş kendisi. Bana söylenen şey, festivalin sanatla alakalı olmadığı. Hanımefendi zaten HDP'yi Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan."'Yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum'Öte yandan Karadağlı, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık'ın sorularını da yanıtladı.Karadağlı, ABD ve Avrupa'da birçok projede yer aldığı hatırlatılarak yöneltilen "Böyle projelerde bir Türk oyuncu olarak yer almak size neler hissettiriyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Ülkemi yurt dışında temsil etmek bana her zaman gurur vermiştir. Ben ülkemi, bayrağımı, bu toprakları, askerimizi, polisimizi çok seven biriyim. Ben her ne kadar yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum. Yurt dışına sıklıkla gitmek insanın daha milliyetçi bir ruha bürünmesine de sebep oluyor. Bunu bizzat kendimde gördüm. Son rol aldığım dizide asker rolü oynadım. Bu rolü canlandırmak bile bana büyük gurur verdi. Askerlerimizden güzel mesajlar aldım. Onlar canları pahasına vatanımızı koruyor. Biz bugün evimizde rahatça oturuyorsak, sokakta güven içinde geziyorsak, askerlerimizin sayesindedir."'Ülkemizin değerlerini sinemamızla, dizilerimizle dünyaya tanıtmalıyız'Sanatın çok önemli bir araç olduğunu kaydeden Karadağlı, ABD'nin kendi kültürünü dünyaya yıllarca sinemasıyla pazarladığını söyledi.Karadağlı, "Biz Amerikan filmleriyle büyüdük. Bu bizim hayatımızın her alanını da etkiledi. Kültürel açıdan da sanat önemli bir araç. Biz de kendi sinemamızla, dizilerimizle ülkemizin değerlerini tanıtmalıyız. Türkiye'nin tanıtımını sadece lalelerle ya da 'welcome' diyerek yapamayız. Bütünlük içinde sinemadan diziye, resimden müziğe kadar sanatın tüm dallarıyla bunu yapmamız gerekiyor. Kültür bakanlığımız da bu konuda ciddi yatırımlar yapmalı. Çaba sarf ediyor bu konuda ama çok daha aktif olmamız gerekiyor. Çok kıymetli bir ülkeyiz. Tüm bu değerlerimizi dünyaya sunmalıyız" diye konuştu.

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abd, sinema, sanat, milliyetçi, tamer karadağlı, yurt dışı