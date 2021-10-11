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'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi
'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında, 130 şikayetçi bulunan 75 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Böylece Aydın'ın... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T14:45+0300
2021-10-11T14:45+0300
türkiye
iddianame
dava
çiftlik bank
mehmet aydın
tosuncuk
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şikayetçi olan yeni 130 kişinin 2 milyon 278 bin 393 lira mağdur olduğu belirtilen iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkemenin tarih vermesi bekleniyor Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından yeni bir dava açıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yeni davaya ilişkin duruşma tarihi vermesi bekleniyor. Davanın geçmişi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 3 bin 672 kez 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' yine 3 bin 672 kez 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Bu iddianameye ilişkin yargılama ise halen devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210707/tosuncuk-lakaplimehmet-aydinin-koyluleri-ilk-kez-konustu-bu-isi-yapabilecek-zekaya-sahip-degil-1044906462.html
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iddianame, dava, çiftlik bank, mehmet aydın, tosuncuk

'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi

14:45 11.10.2021
© AA'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve yöneticileri hakkında, 130 şikayetçi bulunan 75 sayfalık yeni iddianame kabul edildi. Böylece Aydın'ın da aralarında olduğu 17 şüpheli hakkında, 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 75 sayfalık iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Ahmet Furkan Ferman, Cafer Çolak, Cengiz Samur, Cudi Cumhur Yurdakul, Düzgün Genç, Fehmi Suat Emur, Hakan Soysal, Hakkı Cangül, Kalender Kemal, Koray Hasgül, Niyazi Karakoç, Osman Naim Kaya, Savaş Yıkılmaz, Serdal Dostdoğru ve Umeyr Karakoç'un aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şikayetçi olan yeni 130 kişinin 2 milyon 278 bin 393 lira mağdur olduğu belirtilen iddianamede Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkemenin tarih vermesi bekleniyor

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından yeni bir dava açıldı. Mahkemenin önümüzdeki günlerde yeni davaya ilişkin duruşma tarihi vermesi bekleniyor.
Mehmet Aydın'ın köylüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2021
DÜNYA
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil
7 Temmuz, 10:23

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ilk iddianamede, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 3 bin 672 kez 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' yine 3 bin 672 kez 'Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Bu iddianameye ilişkin yargılama ise halen devam ediyor.
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