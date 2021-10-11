https://tr.sputniknews.com/20211011/turkiyede-son-24-saatte-30-bin-563-vaka-tespit-edildi-188-kisi-hayatini-kaybetti-1049723775.html

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 563 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 563 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T20:18+0300

2021-10-11T20:18+0300

2021-10-11T20:23+0300

yaşam

koronavirüs

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1049602121_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_083b6baeff43168cd3f41b9fa6f2080a.jpg

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, türkiye