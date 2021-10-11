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Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 563 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 563 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
koronavirüs
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Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.
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koronavirüs, türkiye

Türkiye'de son 24 saatte 30 bin 563 vaka tespit edildi, 188 kişi hayatını kaybetti

20:18 11.10.2021 (güncellendi: 20:23 11.10.2021)
© AA / Mehmet Emin GürbüzKoronavirüs vakaları artıyor
Koronavirüs vakaları artıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
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Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi.
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