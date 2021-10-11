https://tr.sputniknews.com/20211011/yabanci-uyruklu-gencler-arasinda-yan-baktin-kavgasi-1-olu-2-yarali-1049694800.html

Yabancı uyruklu gençler arasında 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Yabancı uyruklu gençler arasında 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı’nda yabancı uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kavga... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

sakarya

kavga

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Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi üzerinde bulunan Demokrası Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.W.B. (16) ile M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D. (15) isimli gençler arasında yan bakma mevzusundan dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, A.W.B. isimli şüpheli M.H., A.H.İ. ve M.D. isimli 3 genci bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kalbinden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 16 yaşındaki M.H. isimli yabancı uyruklu genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli A.W.B. ise olaydan kısa süre sonra Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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sakarya, kavga