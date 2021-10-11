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Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda’da, sağlık ve eğitim sektöründe çalışanların Kovid-19 aşısını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T10:43+0300
2021-10-11T10:43+0300
koronavirüs
yeni zelanda
öğretmen
sağlık çalışanı
koronavirüs aşısı
aşı zorunluluğu
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Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, salgının yayılmasını önlemek için kritik olan iki sektördeki çalışanlara getirilen aşı zorunluluğuyla ilgili bakanlığın resmi sayfasından açıklamada bulundu.Kovid-19’un yayılmasını önlemek için kritik olan iki sektördeki çalışanların aşılanması gerekeceğini dile getiren Hipkins, "Bu sektörlerde çalışanların çoğu tam veya kısmen aşılanmış olsa da hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Aşıyı zorunlu hale getiriyoruz. Bu kolay bir karar değil, ancak bu adımı atmak için henüz aşılanmamış savunmasız topluluklarla çalışan bu insanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Yeni kurallara göre, sağlık sektöründe çalışanların ilk dozlarını 30 Ekim'e, ikinci dozlarını da 1 Aralık'a kadar, eğitim sektöründe öğrencilerle teması olan kişilerinse, ilk aşılarını 15 Kasım'a, ikinci dozu da 1 Ocak 2022'ye kadar yaptırmaları gerekiyor.Yeni Zelanda’da resmi verilere göre, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 67, iki dozu da yaptıranların oranı ise yüzde 47 oldu.Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkede, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 35 kişi Kovid-19’a yakalandı.Virüsün yayılmaya başlamasından bu yana 4 bin 659 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 28 kişi hayatını kaybederken, 469 aktif vakadan 33’ünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211004/yeni-zelanda-sifir-vaka-hedefinden-vazgecti-1049493249.html
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yeni zelanda, öğretmen, sağlık çalışanı, koronavirüs aşısı, aşı zorunluluğu

Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu

10:43 11.10.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda’da, sağlık ve eğitim sektöründe çalışanların Kovid-19 aşısını yaptırmaları zorunlu hale getirildi.
Yeni Zelanda Kovid-19 ile Mücadele Bakanı Chris Hipkins, salgının yayılmasını önlemek için kritik olan iki sektördeki çalışanlara getirilen aşı zorunluluğuyla ilgili bakanlığın resmi sayfasından açıklamada bulundu.
Kovid-19’un yayılmasını önlemek için kritik olan iki sektördeki çalışanların aşılanması gerekeceğini dile getiren Hipkins, "Bu sektörlerde çalışanların çoğu tam veya kısmen aşılanmış olsa da hiçbir şeyi şansa bırakamayız. Aşıyı zorunlu hale getiriyoruz. Bu kolay bir karar değil, ancak bu adımı atmak için henüz aşılanmamış savunmasız topluluklarla çalışan bu insanlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Yeni kurallara göre, sağlık sektöründe çalışanların ilk dozlarını 30 Ekim'e, ikinci dozlarını da 1 Aralık'a kadar, eğitim sektöründe öğrencilerle teması olan kişilerinse, ilk aşılarını 15 Kasım'a, ikinci dozu da 1 Ocak 2022'ye kadar yaptırmaları gerekiyor.
Yeni Zelanda’da resmi verilere göre, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların oranı yüzde 67, iki dozu da yaptıranların oranı ise yüzde 47 oldu.
Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü ülkede, son 24 saatteki test sonuçlarından elde edilen verilere göre 35 kişi Kovid-19’a yakalandı.
Virüsün yayılmaya başlamasından bu yana 4 bin 659 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 28 kişi hayatını kaybederken, 469 aktif vakadan 33’ünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.
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