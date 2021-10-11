https://tr.sputniknews.com/20211011/zaharova-buyuk-arnavutluk-planlari-bolgede-istikrari-baltaliyor-1049705431.html

Zaharova: 'Büyük Arnavutluk' planları bölgede istikrarı baltalıyor

Zaharova: 'Büyük Arnavutluk' planları bölgede istikrarı baltalıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Arnavutluk ile Kosova’nın birleştirilmesi hakkındaki sözlerinin kabul... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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mariya zaharova

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arnavutluk

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Zaharova, “Arnavutluk Başbakanı Rama’nın Arnavutluk ile Kosova’nın birleştirilmesi hakkındaki sözlerini kesinlikle kabul edilemez görüyoruz” ifadelerini kullandı.‘Büyük Arnavutluk’ planlarının öne sürülmesinin BMGK’nın 1244 sayılı kararının hükümlerine aykırı olduğunu ve bölgedeki istikrarı baltaladığını belirten Zaharova, “Kosova’da istikrarla ilgili temel oluşturan belgenin ihlalinin bir Balkan ülkesinin liderinin siyasi kariyerinin başlıca amacı olarak açıklanması da özellikle tuhaf” açıklamasını yaptı.Bu açık provokasyonla ilgili Batı’nın gerekli tepkiyi vermesini umduklarını kaydeden Zaharova, bu tür yıkıcı çağrıları atlamalarının şaşırtıcı olduğunu ekledi.

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mariya zaharova, rusya, arnavutluk