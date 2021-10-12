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Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi
Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi
Peru'nun başkenti Lima'da kediler, köpek ve tavşanlar Katolik Kilisesi’nde vaftiz edildi. Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
kedi
köpek
kilise
vaftiz
tavşan
katolik
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фото, kedi, köpek, kilise, vaftiz, tavşan, katolik

Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi

14:46 12.10.2021 (güncellendi: 15:01 12.10.2021)
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Peru'nun başkenti Lima'da kediler, köpek ve tavşanlar Katolik Kilisesi’nde vaftiz edildi. Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi.
© REUTERS / ANGELA PONCE

Peru'nun başkentiLima'da onlarca hayvan sahibi, 'Hayvanlarını Kutsama' gününde evcil hayvanlarını vaftiz ettirmek için bir araya geldi. REUTERS/Angela Ponce

Peru&#x27;nun başkentiLima&#x27;da onlarca hayvan sahibi, &#x27;Hayvanlarını Kutsama&#x27; gününde evcil hayvanlarını vaftiz ettirmek için bir araya geldi. REUTERS/Angela Ponce - Sputnik Türkiye
1/5
© REUTERS / ANGELA PONCE

Peru'nun başkentiLima'da onlarca hayvan sahibi, 'Hayvanlarını Kutsama' gününde evcil hayvanlarını vaftiz ettirmek için bir araya geldi. REUTERS/Angela Ponce

© REUTERS / ANGELA PONCE

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene düzenlenmeyen etkinliğe bu sene ilgi fazlasıyla yoğundu. REUTERS/Angela Ponce

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene düzenlenmeyen etkinliğe bu sene ilgi fazlasıyla yoğundu. REUTERS/Angela Ponce - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / ANGELA PONCE

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene düzenlenmeyen etkinliğe bu sene ilgi fazlasıyla yoğundu. REUTERS/Angela Ponce

© REUTERS / ANGELA PONCE

Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi. REUTERS/Angela Ponce

Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi. REUTERS/Angela Ponce - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / ANGELA PONCE

Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi. REUTERS/Angela Ponce

© REUTERS / ANGELA PONCE

Lima’daki San Francisco Manastırı’nda kediler, köpekler ve tavşanlar kutsal su ile kutsandı. REUTERS/Angela Ponce

Lima’daki San Francisco Manastırı’nda kediler, köpekler ve tavşanlar kutsal su ile kutsandı. REUTERS/Angela Ponce - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / ANGELA PONCE

Lima’daki San Francisco Manastırı’nda kediler, köpekler ve tavşanlar kutsal su ile kutsandı. REUTERS/Angela Ponce

© REUTERS / ANGELA PONCE

Hayvanlar ve sahipleri vaftiz için sıra bekliyor. REUTERS/Angela Ponce

Hayvanlar ve sahipleri vaftiz için sıra bekliyor. REUTERS/Angela Ponce - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / ANGELA PONCE

Hayvanlar ve sahipleri vaftiz için sıra bekliyor. REUTERS/Angela Ponce

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