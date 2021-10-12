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Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi
Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi
Peru'nun başkenti Lima'da kediler, köpek ve tavşanlar Katolik Kilisesi’nde vaftiz edildi. Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T14:46+0300
2021-10-12T14:46+0300
2021-10-12T15:01+0300
yaşam
kedi
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kilise
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katolik
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фото, kedi, köpek, kilise, vaftiz, tavşan, katolik
Peru'da hayvanlar kilisede vaftiz edildi
14:46 12.10.2021 (güncellendi: 15:01 12.10.2021)
Peru'nun başkenti Lima'da kediler, köpek ve tavşanlar Katolik Kilisesi’nde vaftiz edildi. Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi.
© REUTERS / ANGELA PONCE
Peru'nun başkentiLima'da onlarca hayvan sahibi, 'Hayvanlarını Kutsama' gününde evcil hayvanlarını vaftiz ettirmek için bir araya geldi. REUTERS/Angela Ponce
Peru'nun başkentiLima'da onlarca hayvan sahibi, 'Hayvanlarını Kutsama' gününde evcil hayvanlarını vaftiz ettirmek için bir araya geldi. REUTERS/Angela Ponce
© REUTERS / ANGELA PONCE
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene düzenlenmeyen etkinliğe bu sene ilgi fazlasıyla yoğundu. REUTERS/Angela Ponce
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sene düzenlenmeyen etkinliğe bu sene ilgi fazlasıyla yoğundu. REUTERS/Angela Ponce
© REUTERS / ANGELA PONCE
Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi. REUTERS/Angela Ponce
Vaftiz törenine katılan evcil hayvanlar, sahiplerinin giydirdikleri kostümler ile renkli görüntüler verdi. REUTERS/Angela Ponce
© REUTERS / ANGELA PONCE
Lima’daki San Francisco Manastırı’nda kediler, köpekler ve tavşanlar kutsal su ile kutsandı. REUTERS/Angela Ponce
Lima’daki San Francisco Manastırı’nda kediler, köpekler ve tavşanlar kutsal su ile kutsandı. REUTERS/Angela Ponce
© REUTERS / ANGELA PONCE
Hayvanlar ve sahipleri vaftiz için sıra bekliyor. REUTERS/Angela Ponce
Hayvanlar ve sahipleri vaftiz için sıra bekliyor. REUTERS/Angela Ponce