Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211012/2-yildir-boynunda-araba-lastigiyle-gezen-geyik-kurtarildi-1049738666.html
2 yıldır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı
2 yıldır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı
ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiği takılı halde gezen bir geyiğin kurtarıldığı bildirildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:47+0300
2021-10-12T11:58+0300
yaşam
abd
colorado
geyik
lastik
yabani hayvanlar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049738525_0:32:1345:789_1920x0_80_0_0_53631663498a1464dd58f2ad9c8ea956.png
Colorado Parks and Wildlife (CPW) yetkilileri, 4.5 yaşında olan ve 2 yılını boynunda araba lastiğiyle geçiren boğa geyiğinin kurtarıldığını duyurdu.Yetkililer, bu işlem için boğanın sakinleştirilmesi ve boynuzlarının çıkarılmasının gerektiğini belirtti.Geyiğin, dördüncü kurtarma girişiminin sonunda kurtulduğu ifade ediliyor.Boynuzları kesildiCPW'nin bölge müdür Scott Murdoch, yaptığı açıklamada "Çıkarmak çok zor oldu" diyerek, geyiğin boynunda ufak bir yara olduğunu ve bazı tüylerinin yolunduğunu söyledi.Görevlilerin, lastiğin damak bölümündeki çeliği kesemediğini ifade eden Murdoch, "Lastiği kesmeyi ve boynuzlarının kalmasını tercih ederdik" diye konuştu.Lastiğin, çam parçaları ve pislikle dolduğunu ve taşımak için çok fazla ağır olabileceğini dile getiren yetkili, lastiği çıkardıktan sonra geyiğin şaşırtıcı bir biçimde iyi durumda olduğunu söyleyerek, "Sahiden ne denli iyi göründüğüne şahit olunca epey şaşırdım" dedi.Murdoch, geyiği sakinleştirmeye dönük önceki girişimlerin, görevlilerin hayvanlara yeterince yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle engellendiğini, ancak çiftleşme mevsiminin bunu mümkün kıldığını ifade etti.Yaban hayatı yetkilileri, geyiği ilk olarak 2019'un temmuz ayında nüfus araştırması yaparken fark etmişti.Görevlilerin, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olduğu bilgisini verdiği geyik, Park County ile Jefferson County arasında dolaşırken de birkaç kez görüldü, fakat kış aylarında uzun süre ortadan kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20210628/sahilde-ciplak-guneslenen-iki-adam-geyikten-korkup-kactiklari-ormanda-kayboldu-1044832605.html
colorado
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049738525_0:0:1151:863_1920x0_80_0_0_9e37b8117d70cd3494789d5e6114d449.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, colorado, geyik, lastik, yabani hayvanlar

2 yıldır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı

11:47 12.10.2021 (güncellendi: 11:58 12.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter / CPW_NE2 yıldır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı
2 yıldır boynunda araba lastiğiyle gezen geyik kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / CPW_NE
Abone ol
ABD'nin Colorado eyaletinde 2 yıldır boynunda araba lastiği takılı halde gezen bir geyiğin kurtarıldığı bildirildi.
Colorado Parks and Wildlife (CPW) yetkilileri, 4.5 yaşında olan ve 2 yılını boynunda araba lastiğiyle geçiren boğa geyiğinin kurtarıldığını duyurdu.
Yetkililer, bu işlem için boğanın sakinleştirilmesi ve boynuzlarının çıkarılmasının gerektiğini belirtti.
Geyiğin, dördüncü kurtarma girişiminin sonunda kurtulduğu ifade ediliyor.

Boynuzları kesildi

CPW'nin bölge müdür Scott Murdoch, yaptığı açıklamada "Çıkarmak çok zor oldu" diyerek, geyiğin boynunda ufak bir yara olduğunu ve bazı tüylerinin yolunduğunu söyledi.
Görevlilerin, lastiğin damak bölümündeki çeliği kesemediğini ifade eden Murdoch, "Lastiği kesmeyi ve boynuzlarının kalmasını tercih ederdik" diye konuştu.
Lastiğin, çam parçaları ve pislikle dolduğunu ve taşımak için çok fazla ağır olabileceğini dile getiren yetkili, lastiği çıkardıktan sonra geyiğin şaşırtıcı bir biçimde iyi durumda olduğunu söyleyerek, "Sahiden ne denli iyi göründüğüne şahit olunca epey şaşırdım" dedi.
Murdoch, geyiği sakinleştirmeye dönük önceki girişimlerin, görevlilerin hayvanlara yeterince yaklaşamaması ve diğer geyiklerin yakınlarda olması nedeniyle engellendiğini, ancak çiftleşme mevsiminin bunu mümkün kıldığını ifade etti.
Yaban hayatı yetkilileri, geyiği ilk olarak 2019'un temmuz ayında nüfus araştırması yaparken fark etmişti.
Görevlilerin, yaklaşık 270 kilogram ağırlığında olduğu bilgisini verdiği geyik, Park County ile Jefferson County arasında dolaşırken de birkaç kez görüldü, fakat kış aylarında uzun süre ortadan kayboldu.
geyik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2021
DÜNYA
Çıplak güneşlenirken geyikten kaçıp ormanda kaybolan 2 kişiye 'koronavirüs kısıtlamalarını ihlalden' para cezası verildi
28 Haziran , 10:13
411001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce