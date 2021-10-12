https://tr.sputniknews.com/20211012/2050-yilinda-dunyanin-yarisi-gozluk-takmak-zorunda-kalacak-1049758423.html

Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

Uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar ekranına bakmanın 2050 yılına kadar 5 milyar kadar insanı miyop sorunuyla karşı karşıya getirebileceği ortaya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T19:24+0300

2021-10-12T19:24+0300

2021-10-12T19:24+0300

yaşam

dünya sağlık örgütü (dsö)

sağlık

göz

dünya

gözlük

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Ekrana bakarak saatler geçiren tüm çalışanların, çeşitlik sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştı. Ancak yapılan yeni bir çalışma, ekrana uzun süre bakmanın düşünülünden daha büyük zararlar meydana getirdiğini ortaya koydu.Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı.3 binden fazla araştırma baz alındıSözcü'nün The Lancet Digital Health Journal’a dayandırdığı habere göre, araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı. Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırma yazarı Profesör Rupert Bourne, “2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopiye (uzak görüşte eksiklik) sahip olması bekleniyor. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu” ifadelerini kullandı. Bourne sözlerini, “Çalışmamız bu konudaki en kapsamlı çalışmadır ve genç insanlarda ekran başında geçirilen süre ile miyop arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir” ifadeleriyle sürdürdü. Profesör, “Bu araştırma, okulların kapanması nedeniyle çocuklarımızın ekranlara her zamankinden daha fazla zaman ayırdığı bir zamanda gerçekleştirildi” dedi.Kısa görüşlülük veya miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan ve yakındaki nesnelerin net bir şekilde görülebilmesine neden olan çok yaygın bir göz rahatsızlığı olarak tanımlanabilir.

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dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık, göz, dünya, gözlük