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https://tr.sputniknews.com/20211012/2050-yilinda-dunyanin-yarisi-gozluk-takmak-zorunda-kalacak-1049758423.html
Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
Uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar ekranına bakmanın 2050 yılına kadar 5 milyar kadar insanı miyop sorunuyla karşı karşıya getirebileceği ortaya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T19:24+0300
2021-10-12T19:24+0300
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
sağlık
göz
dünya
gözlük
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Ekrana bakarak saatler geçiren tüm çalışanların, çeşitlik sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştı. Ancak yapılan yeni bir çalışma, ekrana uzun süre bakmanın düşünülünden daha büyük zararlar meydana getirdiğini ortaya koydu.Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı.3 binden fazla araştırma baz alındıSözcü'nün The Lancet Digital Health Journal’a dayandırdığı habere göre, araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı. Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırma yazarı Profesör Rupert Bourne, “2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopiye (uzak görüşte eksiklik) sahip olması bekleniyor. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu” ifadelerini kullandı. Bourne sözlerini, “Çalışmamız bu konudaki en kapsamlı çalışmadır ve genç insanlarda ekran başında geçirilen süre ile miyop arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir” ifadeleriyle sürdürdü. Profesör, “Bu araştırma, okulların kapanması nedeniyle çocuklarımızın ekranlara her zamankinden daha fazla zaman ayırdığı bir zamanda gerçekleştirildi” dedi.Kısa görüşlülük veya miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan ve yakındaki nesnelerin net bir şekilde görülebilmesine neden olan çok yaygın bir göz rahatsızlığı olarak tanımlanabilir.
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dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık, göz, dünya, gözlük

Araştırma: 2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

19:24 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak
2050 yılında dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Uzun süre telefon, tablet ve bilgisayar ekranına bakmanın 2050 yılına kadar 5 milyar kadar insanı miyop sorunuyla karşı karşıya getirebileceği ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, 'fark edilmeyen' bu sağlık sorununun düşünüldüğünden daha tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.
Ekrana bakarak saatler geçiren tüm çalışanların, çeşitlik sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıkarılmıştı. Ancak yapılan yeni bir çalışma, ekrana uzun süre bakmanın düşünülünden daha büyük zararlar meydana getirdiğini ortaya koydu.
Yeni bir araştırma, telefona ve tablete uzun süre bakmanın miyop riskini yüzde 30 oranında artırdığını ortaya koydu. Bu durumun bir de bilgisayar kullanımıyla birleştirilmesinin riski yüzde 80’e kadar çıkardığı belirlendi. Uzmanlar, bu durumun 2050 yılına kadar beş milyar insanın (dünya nüfusunun ortalama yarısı) miyop olabileceği anlamına geldiğini açıkladı.

3 binden fazla araştırma baz alındı

Sözcü'nün The Lancet Digital Health Journal’a dayandırdığı habere göre, araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için bugüne kadar yapılan 3 binden fazla araştırmadan yararlandı.
Araştırma, Anglia Ruskin Üniversitesi, Singapur Göz Araştırma Enstitüsü ve Avustralya Göz Araştırmaları Merkezi’ndeki göz sağlığı uzmanları tarafından ortak gerçekleştirildi.
Anglia Ruskin Üniversitesi’nden araştırma yazarı Profesör Rupert Bourne, “2050 yılına kadar küresel nüfusun yaklaşık yarısının miyopiye (uzak görüşte eksiklik) sahip olması bekleniyor. Bu çok ciddi bir sağlık sorunu” ifadelerini kullandı.
Bourne sözlerini, “Çalışmamız bu konudaki en kapsamlı çalışmadır ve genç insanlarda ekran başında geçirilen süre ile miyop arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir” ifadeleriyle sürdürdü.
Profesör, “Bu araştırma, okulların kapanması nedeniyle çocuklarımızın ekranlara her zamankinden daha fazla zaman ayırdığı bir zamanda gerçekleştirildi” dedi.
Kısa görüşlülük veya miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine neden olan ve yakındaki nesnelerin net bir şekilde görülebilmesine neden olan çok yaygın bir göz rahatsızlığı olarak tanımlanabilir.
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