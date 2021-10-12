https://tr.sputniknews.com/20211012/3-ilde-ihaleye-fesat-karistirma-operasyonu-40-gozalti-1049761588.html

3 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 40 gözaltı

3 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 40 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 40 şüpheli gözaltına alındı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T21:21+0300

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türkiye

istanbul

tekirdağ

kırıkkale

ihale

ihaleye fesat karıştırma

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da çok sayıda kişinin icra daireleri ve hukuk mahkemelerinde, ihale usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerin ihale öncesinde ve esnasında katılımcılarla anlaşarak ihaleye fesat karıştırma suçu işlediği tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.Aramalarda kurusıkı tabanca, çok sayıda ihale evrakı, tapu senedi sureti ile dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

türkiye

istanbul

tekirdağ

kırıkkale

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istanbul, tekirdağ, kırıkkale, ihale, ihaleye fesat karıştırma