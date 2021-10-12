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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211012/ab-afganistan-icin-1-milyar-euroluk-destek-paketi-sunacak-1049747380.html
AB, Afganistan için 1 milyar euro'luk destek paketi sunacak
AB, Afganistan için 1 milyar euro'luk destek paketi sunacak
Avrupa Birliği (AB), Afganistan konulu bugünkü G20 liderler toplantısında, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, Afganistan'ın komşularının... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T14:46+0300
2021-10-12T14:48+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
sığınmacı
avrupa birliği
ursula von der leyen
yardım
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G20 dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde destek paketi duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı."Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullanan von der Leyen, bunun için hızlı önlem alınması gerektiğini bildirdi.Von der Leyen, "Bugün G20 toplantısında yaklaşık 1 milyar euro'luk Afgan Destek Paketini sunacağım. Afgan makamlarıyla herhangi bir ilişki kurmamız için şartlarımız, insan hakları dahil olmak üzere, açık. Ancak Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganlar ödememeli. Destek paketi, Afgan halkı ve yardım sağlayan ülkenin komşuları içindir" açıklamasını yaptı.AB Komisyonu Başkanı'nın verdiği bilgiye göre, destek paketinde aşılar, barınma ve insan haklarının korunmasına ekstra destek için halihazırda üzerinde mutabık kalınmış 300 milyon euro'luk insani yardım bulunuyor.Ayrıca, sağlık gibi acil ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla en az 250 milyon euro'luk 'ilave insani yardım' pakette yer alıyor.Paket, bunun dışında Afganistan'ın komşularına destek ve güvenliğin artırılması amacıyla fonlar içeriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211007/avrupa-komisyonu-geri-itmelere-dair-haberler-abnin-itibarina-gercekten-zarar-verdi-1049617512.html
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afganistan, taliban, sığınmacı, avrupa birliği, ursula von der leyen, yardım

AB, Afganistan için 1 milyar euro'luk destek paketi sunacak

14:46 12.10.2021 (güncellendi: 14:48 12.10.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARAfganistan'daki çocuklar
Afganistan'daki çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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Avrupa Birliği (AB), Afganistan konulu bugünkü G20 liderler toplantısında, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, Afganistan'ın komşularının desteklenmesi ve güvenliğin artırılması amacıyla 1 milyar euro'luk 'destek paketi' sunacak.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G20 dönem başkanı İtalya'nın girişimiyle video konferans yöntemiyle düzenlenecek G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde destek paketi duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı.
"Afganistan'da büyük insani ve sosyo-ekonomik yıkımı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullanan von der Leyen, bunun için hızlı önlem alınması gerektiğini bildirdi.
Von der Leyen, "Bugün G20 toplantısında yaklaşık 1 milyar euro'luk Afgan Destek Paketini sunacağım. Afgan makamlarıyla herhangi bir ilişki kurmamız için şartlarımız, insan hakları dahil olmak üzere, açık. Ancak Taliban'ın eylemlerinin bedelini Afganlar ödememeli. Destek paketi, Afgan halkı ve yardım sağlayan ülkenin komşuları içindir" açıklamasını yaptı.
AB Komisyonu Başkanı'nın verdiği bilgiye göre, destek paketinde aşılar, barınma ve insan haklarının korunmasına ekstra destek için halihazırda üzerinde mutabık kalınmış 300 milyon euro'luk insani yardım bulunuyor.
Ayrıca, sağlık gibi acil ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla en az 250 milyon euro'luk 'ilave insani yardım' pakette yer alıyor.
Paket, bunun dışında Afganistan'ın komşularına destek ve güvenliğin artırılması amacıyla fonlar içeriyor.
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