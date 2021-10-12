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AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:46+0300
2021-10-12T20:47+0300
koronavirüs
ab
ruhsat
karar
aşı
durdurma kararı
pandemi
durdurma
kovid-19
curevac
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 'CVnCoV' adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.EMA, 'CVnCoV' aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.EMA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&amp;Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210717/fransa-bazi-ab-ulkelerinden-gelenlere-koronavirus-testi-zorunlulugu-getirdi-1044989506.html
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ab, ruhsat, karar, aşı, durdurma kararı, pandemi, durdurma, kovid-19, curevac

AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu

20:46 12.10.2021 (güncellendi: 20:47 12.10.2021)
© AACureVac isimli Alman biyoteknoloji şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayı CVnCoV
CureVac isimli Alman biyoteknoloji şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayı CVnCoV - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 'CVnCoV' adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 'CVnCoV' adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.
EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.
Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.
EMA, 'CVnCoV' aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.
EMA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.
Fransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2021
DÜNYA
Fransa, bazı AB ülkelerinden gelenlere koronavirüs testi zorunluluğu getirdi
17 Temmuz, 17:07
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