https://tr.sputniknews.com/20211012/ab-curevacin-kovid-19-asisinin-degerlendirme-surecini-durdurdu-1049760532.html
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:46+0300
2021-10-12T20:46+0300
2021-10-12T20:47+0300
koronavirüs
ab
ruhsat
karar
aşı
durdurma kararı
pandemi
durdurma
kovid-19
curevac
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863531_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_2c714ba2e0eeb236847120dc9a35cc6f.jpg
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 'CVnCoV' adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.EMA, 'CVnCoV' aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.EMA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210717/fransa-bazi-ab-ulkelerinden-gelenlere-koronavirus-testi-zorunlulugu-getirdi-1044989506.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044863531_127:0:775:486_1920x0_80_0_0_ab3093251cf1fa8a0c060cc848917e21.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ab, ruhsat, karar, aşı, durdurma kararı, pandemi, durdurma, kovid-19, curevac
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
20:46 12.10.2021 (güncellendi: 20:47 12.10.2021)
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 'CVnCoV' adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen 'CVnCoV' adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.
EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir Kovid-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.
Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.
EMA, 'CVnCoV' aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.
EMA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.