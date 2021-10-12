https://tr.sputniknews.com/20211012/ab-ukraynanin-egemenliginin-baltalandigi-gerekcesiyle-yaptirim-listesini-genisletti-1049728659.html

AB, ‘Ukrayna’nın egemenliğinin baltalandığı’ gerekçesiyle yaptırım listesini genişletti

AB, ‘Ukrayna’nın egemenliğinin baltalandığı’ gerekçesiyle yaptırım listesini genişletti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, ‘Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltaladıkları’ gerekçesiyle Rus ve Ukraynalı kişi ve kuruluşlara... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T00:33+0300

2021-10-12T00:33+0300

2021-10-12T00:33+0300

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AB Konseyi, ‘Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltaladıkları’ gerekçesiyle Rus ve Ukraynalı kişi ve kuruluşlara yönelik kişisel yaptırımların listesini genişleterek, başta Kırım ve Sivastopol’den hakim ve savcı gibi adli kurum çalışanlarından 8 kişiyi ekledi.Genişletilmiş yaptırım listesinde şimdi toplam 185 gerçek kişi ve 48 kuruluş bulunuyor.Belgede, “Bu kişiler, siyasi motivasyonlu davalar ile ilgili önyargılı kararlar aldı, yasadışı ilhak karşıtlarına zulmetti ve baskı uyguladı” ifadeleri yer aldı.Listelerde Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım ve Sivastopol Müdürü Leonid Mihaylyuk, Simferopol Kiev Bölge Mahkemesi Hakimi Mihail Belousov, Simferopol Kiev Bölge Mahkemesi Başkanı Andrey Dolgopolov, Savcı Yevgeniy Kolpikov gibi isimler yer alıyor.Brüksel eylül ayında Ukrayna ile ilgili 2014'ten bu yana yürürlükte olan kişisel yaptırımları 15 Mart 2022'ye kadar olmak üzere altı ay daha uzatmıştı. O zaman listelerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştı.Yaptırım süreci 2014'te başlamıştıAvrupa Birliği'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini baltalamakla suçladığı Rusya ve Ukrayna vatandaşlarına yönelik seyahat ve ABD’deki varlıkları ile ilgili kısıtlamalar Mart 2014'te yürürlüğe girmişti.AB, Ukrayna’nın doğusu ve Kırım’daki olaylar bağlamında 17 Mart 2014’te bazı Rus ve Kırımlı politikacılar ve yetkililere karşı yaptırım kararı almıştı.Kırım’daki referandumdan sonra yaptırım listesi genişletilmişti. AB, 2014 Temmuz’dan sonra bazı kişilere ve şirketlere karşı noktasal yaptırımlardan ekonomi sektörlerine karşı yaptırım uygulamasına geçmişti, bu yaptırımlar da son olarak 31 Ocak 2022’ye kadar uzatılmıştı.Yaptırımlar, bazı Rus bankaların ve şirketlerin AB'nin birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişimini kısıtlıyor, savunma amaçlı malzemelerin ithalatını, ihracatını veya devrini yasaklıyor ve çift amaçlı mallara yasak getiriyor.

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rusya, ukrayna, ab, avrupa birliği, yaptırım