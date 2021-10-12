https://tr.sputniknews.com/20211012/abd-disisleri-bakanligi-rusyayla-acik-diplomatik-kanallarina-ihtiyacimiz-var-1049765425.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya’yla açık diplomatik kanallarına ihtiyacımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı: Rusya’yla açık diplomatik kanallarına ihtiyacımız var

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya’yla diplomatik ilişkiler için açık kanallara ihtiyaç olduğunu kabul ettiklerini belirtti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T23:58+0300

2021-10-12T23:58+0300

2021-10-12T23:58+0300

dünya

abd

rusya

ned price

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Price, bugünkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın Moskova ziyaretini değerlendirdi.Sözcü, “Moskova ile birçok düzeyde diplomatik işbirliği kurma imkanına sahip olmak istiyoruz ve buna ihtiyacım var” ifadesini kullandı.Tek seferli görüşmelerin, diplomatik misyonların normal işleyişine yeterli bir alternatif olmadığını kaydeden Price, Washington’un bu işleyişi canlandırmak istediği kaydetti.İki tarafın, büyükelçilikler sorununu çözüme kavuşturmak için bir görüşme turu daha düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını belirten Price, “ABD, diplomat sayısında eşitlik ve vize vermede karşılıklılık ilkelerinde ısrar etmeye devam ediyor” diye ekledi.

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abd, rusya, ned price