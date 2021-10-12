Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211012/abd-disisleri-bakanligi-turkiyeye-sinir-otesinden-yapilan-saldirilari-kiniyoruz-1049764294.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T23:06+0300
2021-10-12T23:06+0300
2021-10-12T23:07+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048598013_0:81:1800:1094_1920x0_80_0_0_ff71f976b787ca345504d9311ebc2cac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048598013_117:0:1684:1175_1920x0_80_0_0_e2b79acff4cf637b1adba3a10b99a382.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, nato, türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz
23:06 12.10.2021 (güncellendi: 23:07 12.10.2021)
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.