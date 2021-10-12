https://tr.sputniknews.com/20211012/abd-teksasta-tum-koronavirus-asisi-zorunluluklari-yasaklandi-1049733424.html

ABD Teksas'ta tüm koronavirüs aşısı zorunlulukları yasaklandı

ABD Teksas'ta tüm koronavirüs aşısı zorunlulukları yasaklandı

ABD’nin Teksas eyaletinde Vali Greg Abbott, bütün koronavirüs aşısı zorunlulukların kaldıran bir kararnameye imza attı. Texas’ta hiçbir kurum, özel şirket... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T08:31+0300

2021-10-12T08:31+0300

2021-10-12T08:30+0300

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Texas Tribune’de yer alan habere göre, kararı duyuran Vali Greg Abbott “Covid-19 aşısı güvenli, etkili ve virüse karşı en güçlü savunmamız ancak her zaman gönüllülük esasına dayanmalı ve asla zora olmamalı” yazan bir tweet attı.Abbott, daha önce özel işletmelerin çalışanları için koronavirüs aşısını zorunlu tutmasının önünü açmıştı.Eyalette hükûmet kurumlarında aşı zorunluluğu başka bir kararnameyle engellenmiş, bu karara karşı dava açılmıştı. Eyaletin yasama organı, işletmelerin müşterilerden aşı belgesi talep etmesini de yasaklamıştı.ABD genelinde ise Joe Biden yönetimi, 100’den fazla çalışanı olan tüm işletmelerin aşıyı zorunlu tutması ya da haftalık PCR testi vermesini istemişti. Biden yönetimi aynı zamanda federal çalışanlar için de aşıyı zorunlu tutmuştu.

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abd, teksas, koronavirüs aşısı