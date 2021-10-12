Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211012/abdde-bir-ucak-evlerin-bulundugu-bolgeye-dustu--1049729350.html
ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü
ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T00:56+0300
2021-10-12T00:56+0300
2021-10-12T00:59+0300
dünya
abd
uçak kazası
ev
yerleşim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049729089_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_2423a8a9022756bd7d0532bad978928a.jpg
ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesi'nin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049729089_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2be70fa589973ed4f2fc6a31e85230cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, uçak kazası, ev, yerleşim
ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü 00:56 12.10.2021 (güncellendi: 00:59 12.10.2021)
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
ABD'nin Meksika sınırında yer alan
San Diego County
'de bir uçak
evlerin bulunduğu bölgeye düştü.
San Diego İtfaiyesi'nin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde
büyük hasar
meydana geldiği görüldü.
Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.