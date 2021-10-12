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ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü
ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T00:56+0300
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dünya
abd
uçak kazası
ev
yerleşim
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ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesi'nin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
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abd, uçak kazası, ev, yerleşim

ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü

00:56 12.10.2021 (güncellendi: 00:59 12.10.2021)
© REUTERS / RYAN GRAVESABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü
ABD'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / RYAN GRAVES
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü.
San Diego İtfaiyesi'nin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.
Polis, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.
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