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https://tr.sputniknews.com/20211012/abdde-bu-yil-yasanan-18-iklim-felaketinin-bilancosu-yaklasik-105-milyar-dolar-1049760384.html
ABD'de bu yıl yaşanan 18 iklim felaketinin bilançosu yaklaşık 105 milyar dolar
ABD'de bu yıl yaşanan 18 iklim felaketinin bilançosu yaklaşık 105 milyar dolar
ABD'de bu yıl içinde meydana gelen 18 hava ve iklim felaketinin şu ana kadar yaklaşık 105 milyar dolar zarara mal olduğu belirtildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:40+0300
2021-10-12T20:40+0300
dünya
çevre
abd
doğal afet
felaket
iklim
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Ulusal Çevre ve Güvenlik Merkezleri'nin son raporuna göre, 2021'in ilk dokuz ayında ülkede her biri en az 1 milyar dolara mal olan 18 hava ve iklim felaketi meydana geldi.Raporda, geçen yıl 22 hava olayının yaşandığı ve bunların yaklaşık 100.4 milyar dolara hasara yol açtığı hatırlatılarak, bu yılın ilk dokuz ayında yaşanan 18 hava ve iklim felaketinin ise 104.8 milyar dolara mal olduğuna dikkat çekildi.Ayrıca milyar dolarlık benzeri felaketler arasındaki ortalama sürenin, 1980'lerdeki 82 günden son beş yılda ortalama 18 güne düştüğünün de altı çizildi.Ağustosta ülkenin kuzeydoğusu ile Louisiana eyaletini vuran İda kasırgasının 64.5 milyar dolar ile bu yıl en fazla zarara yol açan felaket olduğu kaydedilerek, ülkenin batı yakasında yaşanan kuraklık ve orman yangınlarının, şubat ayında Teksas ve çevre eyaletlerde görülen şiddetli soğuklar ile bu yıl yaşanan kasırgaların ise ortalama 18 milyar dolara mal olduğu bildirildi.Raporda, bilim insanlarının, gezegende iklim değişikliği sürdükçe daha geniş ve şiddetli sıcaklık dalgalarının, kuraklıkların, yangın ve kasırga felaketlerinin yaşanacağı uyarısında bulunduğu ifade edildi.
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çevre, abd, doğal afet, felaket, iklim

ABD'de bu yıl yaşanan 18 iklim felaketinin bilançosu yaklaşık 105 milyar dolar

20:40 12.10.2021
© AP Photo / Noah BergerKaliforniya, orman yangını
Kaliforniya, orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Noah Berger
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ABD'de bu yıl içinde meydana gelen 18 hava ve iklim felaketinin şu ana kadar yaklaşık 105 milyar dolar zarara mal olduğu belirtildi.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) Ulusal Çevre ve Güvenlik Merkezleri'nin son raporuna göre, 2021'in ilk dokuz ayında ülkede her biri en az 1 milyar dolara mal olan 18 hava ve iklim felaketi meydana geldi.
Raporda, geçen yıl 22 hava olayının yaşandığı ve bunların yaklaşık 100.4 milyar dolara hasara yol açtığı hatırlatılarak, bu yılın ilk dokuz ayında yaşanan 18 hava ve iklim felaketinin ise 104.8 milyar dolara mal olduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca milyar dolarlık benzeri felaketler arasındaki ortalama sürenin, 1980'lerdeki 82 günden son beş yılda ortalama 18 güne düştüğünün de altı çizildi.
Ağustosta ülkenin kuzeydoğusu ile Louisiana eyaletini vuran İda kasırgasının 64.5 milyar dolar ile bu yıl en fazla zarara yol açan felaket olduğu kaydedilerek, ülkenin batı yakasında yaşanan kuraklık ve orman yangınlarının, şubat ayında Teksas ve çevre eyaletlerde görülen şiddetli soğuklar ile bu yıl yaşanan kasırgaların ise ortalama 18 milyar dolara mal olduğu bildirildi.
Raporda, bilim insanlarının, gezegende iklim değişikliği sürdükçe daha geniş ve şiddetli sıcaklık dalgalarının, kuraklıkların, yangın ve kasırga felaketlerinin yaşanacağı uyarısında bulunduğu ifade edildi.
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