https://tr.sputniknews.com/20211012/abdde-delta-varyanti-arastirmasi-hayatin-her-alanini-daha-da-kotulestirdi-1049761194.html

ABD'de 'Delta varyantı' araştırması: Hayatın her alanını daha da kötüleştirdi

ABD'de 'Delta varyantı' araştırması: Hayatın her alanını daha da kötüleştirdi

ABD'de yapılan anket çalışması, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ülke insanının hayatını her yönden daha da olumsuzlaştırdığını ortaya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T21:06+0300

2021-10-12T21:06+0300

2021-10-12T21:11+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

kovid-19

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National Public Radio'nun (NPR) anketine göre, Kovid-19 salgınıyla alt üst olan Amerikalıların hayatı, Delta varyantının yayılmasıyla ekonomi, eğitim ve ruh sağlığı gibi birçok alanda çöküntüye uğradı.Ankete katılan ailelerin üçte ikisi, çocuklarının eğitimde geri kaldığını ve beş haneden biri ciddi sağlık sorunu yaşadığı halde tıbbi bakım alamadığını söyledi.Anket katılımcılarının yüzde 38'i son birkaç ayda ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu bildirirken, Latin, siyah ve Kızılderili ailelerde bu rakamın yüzde 50'nin üzerine çıktığı belirtildi.'Finansal çıkmazın eşiğine gelen birçok insan var'Harvard Chan Okulu Prof. Dr. Robert Blendon, Delta varyantının maddi zararına değinerek, "Hükümetten gelen milyarlarca dolarlık yardıma rağmen, finansal çıkmazın eşiğine gelen birçok insan var" ifadesini kullandı.Anket, yıllık geliri 50 bin doların altında olan Amerikalıların yüzde 59'unun son birkaç ayda ciddi mali sorunlar yaşadığı, 50 binin üzerinde geliri olanların ise yüzde 18'inin aynı sorundan şikayetçi olduğu gerçeğine ışık tuttu.Ruhsal ve sosyal refahta düşüşNPR'nin anketine göre, Kovid-19'un, Delta varyantı ile etkisini artırması, Amerikalıların pek çoğunun kaygı ve uykusuzluk temelli ruhsal sorunlar yaşamasına yol açtı.Amerikalıların yarısı, son aylarda evdeki en az bir kişinin ciddi depresyon, stres veya uyku sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığını bildirdi.Farklı alanlarda sosyal refahta yaşanan düşüşü ortaya koyan çalışmada, ülkedeki etnik gruplarda oluşan güvenlik kaynaklı sorunlara da yer verildi.Ankete göre, Asya kökenli Amerikalı yetişkinlerin dörtte biri, son bir kaç ay içinde ırkları ve etnik kökenleri nedeniyle tehdit veya fiziki saldırı korkusu yaşadığını belirtti.Kızılderili toplumunun yüzde 22'si ve siyahların yüzde 21'i de tehdit veya saldırıya maruz kalabileceği yönündeki kaygısını dile getirdi.

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abd, koronavirüs, kovid-19