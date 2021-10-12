https://tr.sputniknews.com/20211012/aciyip-evine-aldigi-cezaevi-arkadasi-tarafindan-hastanelik-edildi-1049754798.html

Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi

Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi

Samsun'da görme engelli yabancı uyruklu cezaevi arkadaşına acıyarak evinde bakan kişi, arkadaşının saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Yabancı uyruklu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T17:35+0300

2021-10-12T17:35+0300

2021-10-12T17:35+0300

yaşam

samsun

saldırı

hastane

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Cemali Ü. cezaevinde tanıştığı Gürcistan uyruklu görme engelli Malkhaz Bogveradze cezaevinden tahliye olunca gidecek yeri olmadığı için sahip çıkarak evine götürdü. Türkçe bilmeyen ve gözleri görmeyen Malkhaz Bogveradze'ye yardım eli uzatan Cemali Ü. bu sabah aniden saldırganlaşması üzerine 112 ekiplerinden yardım istedi.Tedaviyi kabul etmediEpilepsi ilaçları ile kolonya içtiği ileri sürülen Malkhaz Bogveradze'yi hastaneye götürmek için gelen sağlık görevlerine zorluk çıkarıp ambulansa binmek istemedi. Cemali Ü. jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilmek istenilen Malkhaz Bogveradze kafa atarak Cemali Ü.'yü kaşından yaraladı ve deri montunu da sırt bölgesinden yırttı. Yaralanan Cemali Ü. ile Malkhaz Bogveradze ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemali Ü.'nün yarılan kaşına dikiş atıldı. Malkhaz Bogveradze ise tedaviyi kabul etmedi ve etrafa saldırmaya kalktı.Sağlık personeline de kafa atan Malkhaz Bogveradze ayakları ve elleri sağlık personeli tarafından bağlanarak tedavi altına alındı. Cemali Ü.'yi yaralayan Malkhaz Bogveradze hakkında da soruşturma başlatıldı. Cemali Ü., "6-7 aydır ben buna evde bakıyorum. Akşam epilepsi ilaçlarını içmiş. Kolonya içmiş. Hastaneye götürmek istedik götüremedik. Bize saldırdı. Jandarmaya haber verdik. Jandarma ile ambulansa bindirdik. Ambulansa binerken bana kafa atarak yaraladı. Üzerindeki montu da yırttı" dedi.

samsun

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samsun, saldırı, hastane