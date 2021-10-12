Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211012/aciyip-evine-aldigi-cezaevi-arkadasi-tarafindan-hastanelik-edildi-1049754798.html
Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi
Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi
Samsun'da görme engelli yabancı uyruklu cezaevi arkadaşına acıyarak evinde bakan kişi, arkadaşının saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Yabancı uyruklu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:35+0300
2021-10-12T17:35+0300
yaşam
samsun
saldırı
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049754885_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_4ac541bc25aa1df3e9b4f73ad565d3fe.jpg
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Cemali Ü. cezaevinde tanıştığı Gürcistan uyruklu görme engelli Malkhaz Bogveradze cezaevinden tahliye olunca gidecek yeri olmadığı için sahip çıkarak evine götürdü. Türkçe bilmeyen ve gözleri görmeyen Malkhaz Bogveradze'ye yardım eli uzatan Cemali Ü. bu sabah aniden saldırganlaşması üzerine 112 ekiplerinden yardım istedi.Tedaviyi kabul etmediEpilepsi ilaçları ile kolonya içtiği ileri sürülen Malkhaz Bogveradze'yi hastaneye götürmek için gelen sağlık görevlerine zorluk çıkarıp ambulansa binmek istemedi. Cemali Ü. jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilmek istenilen Malkhaz Bogveradze kafa atarak Cemali Ü.'yü kaşından yaraladı ve deri montunu da sırt bölgesinden yırttı. Yaralanan Cemali Ü. ile Malkhaz Bogveradze ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemali Ü.'nün yarılan kaşına dikiş atıldı. Malkhaz Bogveradze ise tedaviyi kabul etmedi ve etrafa saldırmaya kalktı.Sağlık personeline de kafa atan Malkhaz Bogveradze ayakları ve elleri sağlık personeli tarafından bağlanarak tedavi altına alındı. Cemali Ü.'yi yaralayan Malkhaz Bogveradze hakkında da soruşturma başlatıldı. Cemali Ü., "6-7 aydır ben buna evde bakıyorum. Akşam epilepsi ilaçlarını içmiş. Kolonya içmiş. Hastaneye götürmek istedik götüremedik. Bize saldırdı. Jandarmaya haber verdik. Jandarma ile ambulansa bindirdik. Ambulansa binerken bana kafa atarak yaraladı. Üzerindeki montu da yırttı" dedi.
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049754885_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_907f814d6cf27ab7d2235d0321116902.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, saldırı, hastane

Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi

17:35 12.10.2021
© İHAAcıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı hastanelik etti
Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı hastanelik etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
Abone ol
Samsun'da görme engelli yabancı uyruklu cezaevi arkadaşına acıyarak evinde bakan kişi, arkadaşının saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Yabancı uyruklu saldırgan hastanede sağlık personeline de saldırınca elleri ve ayakları bağlanarak tedavi altına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Cemali Ü. cezaevinde tanıştığı Gürcistan uyruklu görme engelli Malkhaz Bogveradze cezaevinden tahliye olunca gidecek yeri olmadığı için sahip çıkarak evine götürdü.
Türkçe bilmeyen ve gözleri görmeyen Malkhaz Bogveradze'ye yardım eli uzatan Cemali Ü. bu sabah aniden saldırganlaşması üzerine 112 ekiplerinden yardım istedi.

Tedaviyi kabul etmedi

Epilepsi ilaçları ile kolonya içtiği ileri sürülen Malkhaz Bogveradze'yi hastaneye götürmek için gelen sağlık görevlerine zorluk çıkarıp ambulansa binmek istemedi. Cemali Ü. jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa bindirilmek istenilen Malkhaz Bogveradze kafa atarak Cemali Ü.'yü kaşından yaraladı ve deri montunu da sırt bölgesinden yırttı. Yaralanan Cemali Ü. ile Malkhaz Bogveradze ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cemali Ü.'nün yarılan kaşına dikiş atıldı. Malkhaz Bogveradze ise tedaviyi kabul etmedi ve etrafa saldırmaya kalktı.
Sağlık personeline de kafa atan Malkhaz Bogveradze ayakları ve elleri sağlık personeli tarafından bağlanarak tedavi altına alındı. Cemali Ü.'yi yaralayan Malkhaz Bogveradze hakkında da soruşturma başlatıldı.
Cemali Ü., "6-7 aydır ben buna evde bakıyorum. Akşam epilepsi ilaçlarını içmiş. Kolonya içmiş. Hastaneye götürmek istedik götüremedik. Bize saldırdı. Jandarmaya haber verdik. Jandarma ile ambulansa bindirdik. Ambulansa binerken bana kafa atarak yaraladı. Üzerindeki montu da yırttı" dedi.
011001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:33Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu
18:29İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek
18:28'5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı' iddiası
18:22Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi
18:16ABD Ankara Büyükelçiliği: Karkamış'ta Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
18:12Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait boru patladı: Trafik sıkışıklığına dikkat
18:10İzmir'de metro ve tramvay işçileri grev kararı aldı
18:08'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da
18:04Fransa’da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı
18:01Uygulama noktasında durdurulan araçta 1,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
17:52Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi
17:50'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına soruşturma
17:49La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri
17:37Lupin dizisine özenip hırsızlık yapmaya çalışan adam ağlayarak suçunu itiraf etti
17:35Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi
17:26Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı
17:19Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı
17:19Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı
17:17En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
17:09Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek