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Ahmet Hakan: Tamer Karadağlı-Nihal Yalçın olayı politik bir olay değil
Ahmet Hakan: Tamer Karadağlı-Nihal Yalçın olayı politik bir olay değil
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58. düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ve Yalçın arasında geçen olayın... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:01+0300
2021-10-12T10:00+0300
türkiye
ahmet hakan
tamer karadağlı
nihal yalçın
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58. düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etme şekli ve mimikleri eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı ve Yalçın arasında geçen olayın politik olmadığını savundu.Hakan yazısında şunları kaydetti:"Olayın sadece kendisine baktığımızda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz: Tamer Karadağlı’nın olağanüstü kabalığını, çocuksu sabırsızlığını, lüzumsuz gayretkeşliğini, antipatik mimiklerini...Nihal Yalçın’ın da vasat mı vasat ödül konuşmasını ve sonuna sıkıştırdığı klişe mi klişe sloganını... Ortada politika molitika yok.Taraf olacak, taraf tutacak bir durum da yok. En fazla...- Tamer Karadağlı’ya: 'Adamın şu yaptıklarına bak ya. Amma da acayip' denir.- Nihal Yalçın’a da: 'Ne kadar da vasat konuştu. Amma da klişe denir.Budur. Bu kadardır. Ötesi yoktur. Ama her şeyi politize etmeye meraklı sosyal medya ortamı, bu basit kabalıktan ve bu vasat konuşmadan muhteşem bir politik sonuç çıkarmayı başardı. Nihal’in bölücülüğü, Tamer’in vatanseverliği üzerinden dönüyor tüm geyikler. Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu falan tarafını seçmiş. Geri kalanlar da 'Onlar Nihalciyse biz Tamerciyiz' havasındalar. Böyle yapıyorlar, sonra da 'Yaşanmaz bu ülkede' diyorlar. Bu ülkede yaşanmazsa sırf bunlar yüzünden yaşanmaz."
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ahmet hakan, tamer karadağlı, nihal yalçın

Ahmet Hakan: Tamer Karadağlı-Nihal Yalçın olayı politik bir olay değil

10:01 12.10.2021
© AA / Orhan ÇiçekFestivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi.
Festivalde, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nihal Yalçın aldı. Yalçın'a ödülünü oyuncu Tamer Karadağlı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA / Orhan Çiçek
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58. düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ve Yalçın arasında geçen olayın politik olmadığını savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu yıl 58. düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın'a ödülünü takdim etme şekli ve mimikleri eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı ve Yalçın arasında geçen olayın politik olmadığını savundu.
Hakan yazısında şunları kaydetti:
"Olayın sadece kendisine baktığımızda ne görüyoruz? Şunu görüyoruz: Tamer Karadağlı’nın olağanüstü kabalığını, çocuksu sabırsızlığını, lüzumsuz gayretkeşliğini, antipatik mimiklerini...
Nihal Yalçın’ın da vasat mı vasat ödül konuşmasını ve sonuna sıkıştırdığı klişe mi klişe sloganını... Ortada politika molitika yok.
Taraf olacak, taraf tutacak bir durum da yok. En fazla...
- Tamer Karadağlı’ya: 'Adamın şu yaptıklarına bak ya. Amma da acayip' denir.
- Nihal Yalçın’a da: 'Ne kadar da vasat konuştu. Amma da klişe denir.
Budur. Bu kadardır. Ötesi yoktur. Ama her şeyi politize etmeye meraklı sosyal medya ortamı, bu basit kabalıktan ve bu vasat konuşmadan muhteşem bir politik sonuç çıkarmayı başardı. Nihal’in bölücülüğü, Tamer’in vatanseverliği üzerinden dönüyor tüm geyikler. Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu falan tarafını seçmiş. Geri kalanlar da 'Onlar Nihalciyse biz Tamerciyiz' havasındalar. Böyle yapıyorlar, sonra da 'Yaşanmaz bu ülkede' diyorlar. Bu ülkede yaşanmazsa sırf bunlar yüzünden yaşanmaz."
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