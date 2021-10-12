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Amazon'dan çalışanlarına 'ofise dönmemek üzere' evden çalışma izni
Amazon'dan çalışanlarına 'ofise dönmemek üzere' evden çalışma izni
ABD'li e-ticaret devi Amazon, çalışanlarının ofise geri dönmemek üzere uzaktan çalışmalarına imkan tanıyacak. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T09:56+0300
2021-10-12T09:58+0300
yaşam
evden çalışma
amazon
koronavirüs
andy jassy
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E-ticaret devi Amazon, işe dönüş politikasında değişikliğe giderek çalışanların gerektiğinde ofise gidip gelebildikleri müddetçe süresiz olarak uzaktan çalışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini duyurdu.Şirket, daha önce ocak ayında yaptığı bir duyuruda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan ofislerin yeniden açılması durumunda çoğu çalışanın haftada en az 3 gün ofiste olması gerektiği beklentisini dile getirmişti.Seattle Times'ta yer alan habere göre, pazartesi günü Amazon CEO'su Andy Jassy'nin altında imzası olan kararla, şirket yöneticileri, çalıştırdıkları ekiplerin uzaktan çalışmaya devam etmelerine izin verme yetkisine sahip olacak.Jassy, "Uzaktan çalışmaya devam eden ekiplerin çoğunlukta olmasını bekliyoruz, diğerleri de uzaktan-ofis kombinasyonuyla çalışacak ve yine de, müşterilere en iyi hizmetin ekibin ofiste çalışmasıyla verildiğine karar kılacaklar ekipler de olacak" dedi.Çevrimiçi perakende devinin dünya çapındaki 1 milyondan fazla çalışanının çoğu, şirketin sipariş karşılama ve nakliye bölümünde çalıştığı için uzaktan çalışma opsiyonundan yararlanamıyor.Fakat yaklaşık 50 bin IT ve ofis çalışan daha, şirketin ABD'nin Seattle kentindeki yerleşkesinde ve kentin South Lake Union semtinde genişleyen genel merkezinde çalışıyor.Bu çalışanların yokluğu ise, civar bölgelerdeki restoran ve diğer işletmelerin zarara uğramasına neden oluyor.Amazon'un işe dönüş politikasında yaptığı güncelleme, diğer büyük teknoloji şirketlerinin benzer adımlarının ardından geldi.Microsoft, geçen ay ofislerini yeniden açmayı süresiz olarak ertelediğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210915/apple-google-facebook-amazon-ve-diger-teknoloji-devleri-calisanlarina-ne-kadar-maas-veriyor-1048929349.html
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evden çalışma, amazon, koronavirüs, andy jassy

Amazon'dan çalışanlarına 'ofise dönmemek üzere' evden çalışma izni

09:56 12.10.2021 (güncellendi: 09:58 12.10.2021)
© REUTERS / Abhishek N. ChinnappaAmazon - logo
Amazon - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Abhishek N. Chinnappa
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ABD'li e-ticaret devi Amazon, çalışanlarının ofise geri dönmemek üzere uzaktan çalışmalarına imkan tanıyacak.
E-ticaret devi Amazon, işe dönüş politikasında değişikliğe giderek çalışanların gerektiğinde ofise gidip gelebildikleri müddetçe süresiz olarak uzaktan çalışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini duyurdu.
Şirket, daha önce ocak ayında yaptığı bir duyuruda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan ofislerin yeniden açılması durumunda çoğu çalışanın haftada en az 3 gün ofiste olması gerektiği beklentisini dile getirmişti.
Seattle Times'ta yer alan habere göre, pazartesi günü Amazon CEO'su Andy Jassy'nin altında imzası olan kararla, şirket yöneticileri, çalıştırdıkları ekiplerin uzaktan çalışmaya devam etmelerine izin verme yetkisine sahip olacak.
Jassy, "Uzaktan çalışmaya devam eden ekiplerin çoğunlukta olmasını bekliyoruz, diğerleri de uzaktan-ofis kombinasyonuyla çalışacak ve yine de, müşterilere en iyi hizmetin ekibin ofiste çalışmasıyla verildiğine karar kılacaklar ekipler de olacak" dedi.
Çevrimiçi perakende devinin dünya çapındaki 1 milyondan fazla çalışanının çoğu, şirketin sipariş karşılama ve nakliye bölümünde çalıştığı için uzaktan çalışma opsiyonundan yararlanamıyor.
Fakat yaklaşık 50 bin IT ve ofis çalışan daha, şirketin ABD'nin Seattle kentindeki yerleşkesinde ve kentin South Lake Union semtinde genişleyen genel merkezinde çalışıyor.
Bu çalışanların yokluğu ise, civar bölgelerdeki restoran ve diğer işletmelerin zarara uğramasına neden oluyor.
Amazon'un işe dönüş politikasında yaptığı güncelleme, diğer büyük teknoloji şirketlerinin benzer adımlarının ardından geldi.
Microsoft, geçen ay ofislerini yeniden açmayı süresiz olarak ertelediğini duyurmuştu.
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