https://tr.sputniknews.com/20211012/ankara-merkezli-9-ilde-es-zamanli-isid-operasyonu--1049735095.html

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu

Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu

Terör örgütü IŞİD'e yönelik Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 zanlıdan 11'i yakalandı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T10:02+0300

2021-10-12T10:02+0300

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türkiye

ankara emniyet müdürlüğü

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yakalanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan sözde üst düzey örgüt mensubunun ifadesinde IŞİD terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri veya çatışma bölgelerine gönderilmek üzere örgüte eleman ve malzeme temin ettiklerini beyan ettiği 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 4 dürbün ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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ankara emniyet müdürlüğü