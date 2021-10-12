https://tr.sputniknews.com/20211012/asi-olmayan-novak-djokovic-avustralya-acik-grand-slam-turnuvasini-kacirabilir-1049748639.html

Aşı olmayan Djokovic, Avustralya Açık Grand Slam turnuvasını kaçırabilir

Aşı olmayan Djokovic, Avustralya Açık Grand Slam turnuvasını kaçırabilir

Avustralya'da sağlık yetkililerin aldığı karara göre aşı olmayan sporcuların Avustralya Açık'ta yer alamaması söz konusu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T15:10+0300

2021-10-12T15:10+0300

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spor

novak djokovic

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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17-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Victoria eyaletinin Melbourne şehrinde düzenlenecek olan Avustralya Açık'ta aşı olmayan tenisçiler yarışamayacak.Victoria eyalet yetkililerinin yaptığı planlama göre sporcular da dahil olmak üzere turnuvada görevli olacak herkesin Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu bulunuyor. Fakat Avustralya Açık'ta sporculara özel farklı bir planlama yapılıp yapılmayacağı ise henüz belli değil.Daha önce yapılan haberlere göre erkek ve kadın tenisinde ortalama olarak sporcuların %50'si aşılanmış durumda. Şu anda ATP sıralamasının zirvesinde olan Novak Djokovic, aşı olmaya karşı olduğunu açıklamıştı. Eğer Djokovic ve onun gibi aşı olmayan diğer sporculara özel bir kural getirilmezse, Djokovic 2022 Avustralya Açık'ta yer alamayacak.Avustralya Açık'ı tarihte en çok kazanan erkek tenisçi olan Sırp tenisçi, son olarak bu sezon da Melbourne'da zafere ulaşarak Avustralya Açık kupa sayısını 9'a çıkarmıştı.

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novak djokovic, koronavirüs, koronavirüs aşısı